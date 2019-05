„Wir wollten uns auf jeden Fall mit einer vernünftigen Leistung aus der Saison verabschieden“, sagte Spielertrainer Masen Mahmoud nach dem Heimspiel von Davaria Davensberg gegen den SV Bösensell am Sonntagnachmittag. „Das ist uns, abgesehen von einigen individuellen Fehlern in der ersten Halbzeit, auch gelungen.“ Und wie: Mit einem 6:2 (2:2) schickten die Blau-Weißen die Schwarz-Gelben nach Hause. Einziger Wermutstropfen war die Ampelkarte für Jerome Willocks kurz vor dem Ende wegen Foulspiels und Ballwegschlagens.

Die Davaren zeigten sich von einer ganz anderen Seite als sieben Tage zuvor beim SV Herbern 2: Sie waren gegen den Vizemeister spielerisch weit besser als gegen die damals noch abstiegsgefährdete SVH-Reserve. Dazu kaum Beschwerden beim Schiedsrichter, von Rudelbildungen gar nicht zu reden. Kein Geheimnis: Wenn Davensberg immer so auftreten würde, käme das Team in dieser Liga in jeder Partie für einen Sieg in Frage.

Maurice Tia glich per Foulelfmeter die Führung der Bösenseller nur eine Minute vorher aus. Auch das folgende 1:2 hatte nicht lange Bestand: Nachdem SVB-Kapitän Hendrik Evels Tia gefoult und dafür Gelb-Rot gesehen hatte, schoss Jahja Raed den fälligen Freistoß in die Mauer, von dort ging der Ball unhaltbar ins Eck. Nach der Pause erzielten Masen Mahmoud mit einem Volley-Traumtor und Tia mit einem Drehschuss in bester Gerd-Müller-Manier das 3:2 und das 4:2. Fast in Gemeinschaftsarbeit mit Willocks legte Tia Treffer Nummer fünf nach. Das halbe Dutzend machte der eine Minute zuvor eingewechselte Hendrik Bolle per Kopfball nach einer Flanke von Raed komplett.

Davaria: Stilling – Assad Pour (60. Bruck), Mah. Mahmoud, Merten (69. Shabani), Kreuzberg – J. Raed, Mas. Mahmoud (77. Bolle), J. Morsel – Willocks, Tia, Dirani. Tore: 0:1 Schulze Spüntrup (9.), 1:1 Tia (10./FE), 1:2 Bußmann (23.), 2:2 Raed (36.), 3:2 Mas. Mahmoud (56.), 4:2/5:2 Tia (62./71.), 6:2 Bolle (78.). Gelb-Rot: Evels (35./SVB), Willocks (86.). Beste Spieler: Mas. Mahmoud, J. Morsel, Willocks, Tia.