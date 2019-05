Mit einem 0:2 (0:0) beim SC Münster 08 haben die Fußballer des SV Herbern die Landesliga-Saison beendet, schließen diese aber trotz der Niederlage auf Platz sechs ab. „Man verliert niemals gerne“, so Gästetrainer Holger Möllers nach dem Schlusspfiff. „Aber wir haben eine gute, couragierte Leistung gezeigt, von daher kann ich mit der Niederlage leben.“ Viel wichtiger als der Liga-Kehraus, bei dem es für den SVH um nichts mehr ging, dürfte bei den Herbernern ohnehin das Kreispokal-Endspiel am Donnerstag in Roxel gegen den Oberliga-Absteiger 1. FC Gievenbeck sein.

Torchancen waren am Sonntagnachmittag in Münster absolute Mangelware, vor allem in Halbzeit eins. Viel besser wurde es auch nach der Pause nicht. Nach einer Stunde Spielzeit setzte sich 08-Spieler Nils Johannknecht im Zweikampf durch und überwand SVH-Keeper Sven Freitag – 1:0. Drei Minuten später spielte sich Herberns Eric Sabe außen durch und flankte auf Luis Krampe, der am kurzen Pfosten über das Tor köpfte. Statt den Ausgleich zu erzielten, kassierten die Gäste kurz darauf das 0:2: Nach einer Flanke zog Niklas Leser trocken ab – der Ball war im Netz. Mit ein bisschen mehr Glück hätte Whitson mit dem Anschlusstreffer die Partie wieder spannender machen können, traf aber nur den Innenpfosten (73.).

SVH: Freitag – E. Sabe, Ph. Dubicki (70. Cangül), J. Höring, Idczak (57. Schütte), Sobbe – Scholtysik, Vogt (70. Dellwig-Jerez), Richter – Krampe, Whitson. Tore: 1:0 Johannknecht (60.), 2:0 Leser (68.), Beste Spieler: Vogt, Richter.