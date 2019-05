Im Kalenderjahr 2019 bleiben die A-Liga-Fußballer des TuS Ascheberg zu Hause ungeschlagen. Am Sonntagnachmittag rangen die Gastgeber, die, wie berichtet, vergangene Woche den Klassenerhalt gesichert hatten, Meister Concordia Albachten eine 3:3 (0:1)-Punkteteilung ab.

Wobei der TuS in der ersten Hälfte die bessere Mannschaft war, wie auch Trainer Martin Ritz nach der Partie anmerkte: „Wir können hier auch mit einer 2:0-Führung in die Pause gehen.“

Nach fünf Minuten gab es die erste Chance für Grün-Weiß. Nach einer Ecke von Lennart Heubrock lauerte Florian Zahlten am zweiten Pfosten, seinen Kopfball konnte Concordia-Keeper Maximilian Jonitz allerdings parieren. Zwei Minuten später erspielte sich das Team von Ritz die nächste Großchance, als Dennis Heinrich auf der rechten Seite zum Sprint ansetzte und in der Mitte den Stürmerkollegen Dustin Hölscher in Szene setzte. Dessen Schuss wurde aber geblockt.

Nach einer halben Stunde „zeigte der Gegner dann aber mal, warum er Meister ist“ (Ritz). Nach einer butterweichen Flanke aus dem linken Halbfeld von Lars Zymner verwandelte Fabian Fröhning per Kopf. Nach drei weiteren Großchancen, allesamt von Dennis Heinrich ungenutzt gelassen, ging der TuS mit dem 0:1 in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel erzielte Heinrich nach Pass von Philipp Brumann aus der Drehung den Anschlusstreffer. Fünf Minuten später aber ein Doppelschlag der Gäste – zuerst verwandelte Daniel Golparvari nach einer Ecke zur erneuten Führung, dann wurde Jens Truckenbrod freigespielt und verwandelte vom linken Sechzehner-Eck.

Zehn Minuten vor Schluss kam Ascheberg durch Henrik Wiggermann zurück, ein Schuss von der Sechzehner-Kante brachte das 2:3. Eine Minute später dann die Aktion des Spiels: Dustin Hölscher erkämpfte sich einen eigentlich schon verlorenen Ball, drehte sich um die eigene Achse, lief noch zwei Meter und schraubte die Kugel zum Ausgleich unter die Latte.

TuS: Auferkamp – Schwipp (60. Laakmann), Lohmann, Zahlten, Senne (78. White) – Brumann, Wiggermann, Heitbaum - Heinrich (69. Hartwig), Heubrock, Hölscher. Tore: 0:1 Fröhning (24.), 1:1 Heinrich (58.), 1:2 Golparvari (63.), 1:3 Truckenbrod (65.), 2:3 Wiggermann (82.), 3:3 Hölscher (83.). Beste Spieler: Hölscher, Heinrich, Lohmann.