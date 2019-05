Mit einer 1:4 (1:0)-Niederlage beim SV Rinkerode verabschiedeten sich die A-Liga-Fußballer des SV Herbern 2 von ihrem Trainer Christian Adamek und einer mehr als durchwachsenen Saison – es bleibt damit Platz zwölf als Abschlussplatzierung.

„Dabei machen wir es vor der Pause richtig gut. Wir hatten die Spielkontrolle und Rinkerode ist wenig eingefallen“, sagte der Coach. Oliver Eckey hatte die Gäste in Führung gebracht. Lars Bußkamp (25.) und Eckey (35.) scheiterten dann mit guten Chancen am SVR-Keeper. Nach der Pause gab der ersatzgeschwächte Gast – mit Nienhaus, Overs und Bergmann kamen drei Spieler der Dritten zum Einsatz, dazu die A-Jugendlichen Hülk und Hachim sowie deren Trainer Uhlenbrock – die Spielkontrolle ab. Nach einem Einwurf durfte Rinkerode sich vor dem 1:1 in den Strafraum durchkombinieren, kurz darauf köpfte Groß unbedrängt zum 2:1 (50./52.) ein. „Da war dann die Luft raus bei uns“, so Adamek später. Mit einem weiteren Doppelschlag war die Partie entschieden.

SVH 2: S. Adamek – Ritz, Aschoff (81. J. Dubicki), Nienhaus (66. Bergmann), Hülk, N. Bußkamp (25. Hachim), Uhlenbrock, Zilligen, Eckey, L. Bußkamp, Overs. Tore: 0:1 Eckey (13.), 1:1 Wilmer (50.), 2:1 Groß (52.) , 3:1 Grünhagel (70.), 4:1 Groß (74.). Beste Spieler: Uhlenbrock, S. Adamek, Hülk.