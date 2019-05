Auf links gedreht – SV Herbern feiert historischen Pokal-Coup

Den Pokal auf Kreisebene in die Höhe zu stemmen, darin hat der SV Herbern einige Übung. Insgesamt zehn Mal waren die Blau-Gelben im 2015 abgewickelten Fußballkreis Lüdinghausen erfolgreich. Vor allem in den letzten Jahren ging ihnen dort die Konkurrenz aus. Münster mit seinen Ober- und Westfalenligisten ist da eine ganz andere Hausnummer. Daher wertete SVH-Coach Holger Möllers den 2:0 (1:0)-Finalsieg seiner Elf an Christi Himmelfahrt über den 1. FC Gievenbeck als durchaus historisch: „Nie zuvor hat eine Mannschaft aus dem Altkreis den Cup gewonnen.“ Die erste zu sein, der das nun gelang, das mache ihn schon etwas stolz.

Zumal sich Herbern ja nicht irgendwie zum Titel durchgemogelt hat. Im Halbfinale hatten sie das Künstlerensemble des TuS Hiltrup in beeindruckender Manier ausgeschaltet (4:2). Und auch der Endspielsieg vor gut 600 Besuchern in Roxel über den FCG war absolut verdient. Was Benjamin Heeke neidlos anerkannte. Zwar ärgerte sich der Coach des Oberligaabsteigers über das aus seiner Sicht überharte Einsteigen des Außenseiters in Hälfte eins. Entscheidender sei aber gewesen, „dass nach 44 Pflichtspielen bei uns der Tank leer war.“

Fußball: Kreispokalfinale 2019 1/88 Impressionen vom Endspiel in Roxel zwischen dem 2:0 (1:0)-Sieger SV Herbern und dem 1. FC Gievenbeck Foto: flo

Herbern giftig

Tatsächlich kauften die giftig zweikämpfenden Herberner den Münsteranern früh den Schneid ab. Aber das war laut Möllers ja auch der Plan. Zur Wahrheit gehört überdies, dass erstens Gievenbeck nach der Pause ebenfalls ordentlich austeilten. Yasin Altun etwa sah wegen Nachtretens gegen Oscar Franco Cabrera glatt Rot (70.). Und zweitens war der SVH mit zunehmender Dauer auch die spielerisch bessere Elf. Woran Franco Cabrera maßgeblichen Anteil hatte. In seinem letzten Spiel für den Landesligisten zog der Spanien-Rückkehrer, obschon angeschlagen, noch mal alle Register seines Könnens. Zum Beispiel legte er das 2:0 (Whitson trocken aus 16 Metern) auf.

Abgänger stark

Auch die beiden anderen, vor dem Match geehrten Abgänger trugen zum Coup bei. Leo Fenker (stand für Urlauber Sven Freitag im Kasten) war bei den wenigen Chancen der Münsteraner (62./Christian Keil, 65./Tristan Niemann, 87./Daniel Geisler) auf dem Posten. Und Simon Mors hatte nach Sebastian Schüttes Zuspiel das 1:0 erzielt.

Wen er sich nun in der ersten Pokalrunde auf Verbandsebene wünsche? Preußen Münster? Die Sportfreunde Lotte? „Ist mir im Moment total egal“, erklärte nach dem Match der Ex-Gievenbecker Eric Sabe. Wichtiger war in dem Moment die Siegesfeier, die noch auf dem Rasen begann und später im Klubheim des SVH sowie beim Ascheberger Schützenfest fortgesetzt wurde.

SVH: Fenker – Dubicki, Richter, Idczak – E. Sabe, Vogt (65. J. Höring), Franco Cabrera, Schütte (60. Sobbe) – Scholtysik (76. Trapp) – Whitson, Mors. Tore: 1:0 Mors (30.), 2:0 Whitson (75.). Rot: Altun (FCG/70.).