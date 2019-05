Der SV Herbern hat – als erster Verein seit der Abwicklung des Fußballkreises Lüdinghausen – den Pokal im Kreis Münster gewonnen. Im Finale in Roxel bezwang der hiesige Landesligist den Oberligaabsteiger 1. FC Gievenbeck vor rund 600 Zuschauern mit 2:0 (1:0).

Die Blau-Gelben kauften dem Favoriten zunächst mit giftiger Zweikampfführung den Schneid ab, waren zum Ende hin aber auch die spielerisch bessere Mannschaft und somit unterm Strich der verdiente Sieger. Die Tore für den neuen Champion, der nun auf ein Traumlos im Cup-Wettbewerb auf Verbandsebene (Preußen Münster, Sportfreunde Lotte) hoffen darf, erzielten Simon Mors (30.) und Whitson (75.). Der Gievenbecker Yasin Altun sah nach einer Tätlichkeit an Oscar Franco Cabrera Rot (70.). Der Paraguayer, den es im Sommer nach Spanien zieht, zählte in seinem vorerst letzten Spiel für den SVH zu den auffälligsten Akteuren auf dem Feld. Ein weiterer Abgänger, Leo Fenker (stand für Urlauber Sven Freitag im Kasten), war bei den wenigen Chancen der Münsteraner stets auf dem Posten. Begonnen hatte das Match – sehr zum Ärger beider Teams – mit fast eineinhalb Stunden Verspätung. Grund: Das Frauenendspiel an gleicher Stelle zwischen Wacker Mecklenbeck und dem BSV Ostbevern wurde erst nach Verlängerung und Elfmeterschießen entschieden. Die Münsteranerinnen siegten mit 6:5 (ausführlicher Bericht, O-Töne und jedem Menge Bilder folgen am Freitag)