Bewährte Bankangestellte – Hollenberg und Huhnhold bleiben in Ascheberg

Die HSG Ascheberg/Drensteinfurt geht mit den bewährten Bankangestellten – bei den Männern wie bei den Frauen (beide Kreisliga ) – in die Spielzeit 2019/20. Das gab die Abteilungsvorsitzende Kate Mühlenbäumer jetzt bekannt. Für Herren-Trainer Volker Hollenberg wird es die neunte Saison in Diensten der Spielgemeinschaft sein, Damen-Coach Heinz Huhnhold ist seit 2016 dabei.

Viel Überzeugungsarbeit musste Mühlenbäumer nicht leisten: „Beide Seiten wissen, was sie aneinander haben. Wir jedenfalls sind mit der Arbeit von Volker und Heinz bestens zufrieden.“ Beide teilten die Vereinsphilosophie des Klubs, eigene Talente zu entwickeln. „Anders könnten wir zwischen den Hochburgen Ahlen, Hamm und Senden gar nicht bestehen“, so die Klub-Chefin.

Breitensport mit Anspruch

Auch wenn sich die HSG laut Mühlenbäumer als Breitensportabteilung versteht: Am nötigen Ehrgeiz mangelt es weder Hollenberg noch Huhnhold. „Mittelfristig wollen wir schon zurück in die Bezirksliga“, betont der Damen-Coach. Es gebe dafür aber keine zeitliche Vorgabe: „Nach dem Abstieg und dem personellen Umbruch im Sommer 2018 ging es vorrangig darum, die jungen Spielerinnen an das Niveau bei den Senioren ranzuführen. Mit dem Erreichen der Meisterrunde ist uns dieser erste Schritt geglückt. Jetzt wollen wir den nächsten gehen.“ Nur ein Beispiel für die positive Entwicklung sei Janine Schmidt, die mit ihren erst 18 Jahren kaum mehr aus der ersten Sieben wegzudenken sei.

Weitere A-Jugendliche kommen

Mit dem zehnten Platz der Männer kann Mühlenbäumer ebenfalls gut leben. „Wobei wir noch besser dastünden, gäbe es ein generelles Harzverbot in der Liga“, so die Vorsitzende (siehe Infokasten). Noch wichtiger sei mit Blick auf die Zukunft in Ascheberg und Drensteinfurt, dass im Sommer mit Simon Nöcker (Rückraum Mitte/Linksaußen) und Kreisläufer Till Mersmann zwei weitere A-Jugendliche zur Ersten stoßen, so Hollenberg. Bereits 2018/19 war ein Trio (Finn Risthaus, Henning Kurzhals, Lukas Reining) mit einem Doppelspielrecht ausgestattet.

Zur Freude des Coaches betreut – neben vielen weiteren aktuellen wie ehemaligen Aktiven – ein Youngster, Mark Ziegelhöfer, eine Jugendmannschaft. Das trage einerseits zur (noch) stärkeren Identifikation mit der HSG bei. Zum anderen „ist es für Marks eigenes Spiel nicht verkehrt, wenn er lernt, wie die Trainerseite tickt“.

Kate Mühlenbäumer will jetzt mal „ein Fass aufmachen“ und grundsätzlich geklärt wissen, ob man nicht in den Kreisligen komplett aufs Harzen verzichten sollte. Im Handball ist es das heikelste Thema überhaupt. Im Spitzensport wäre ein Verbot des Klebers schlicht undenkbar. Uwe Gensheimer trifft ja nicht nur deshalb aus den unmöglichsten Winkeln, weil er so ein geschmeidiges Handgelenk hat, sondern weil er Ball und Finger großzügig einschmiert.

Auch in Vereinen, deren Mannschaften auf höchstem Amateur-Level agieren, wird fast ausnahmslos geharzt. Ladbergen etwa oder der ASV Senden. Was Mühlenbäumer egal wäre, würden sich deren zweite Mannschaften nicht mit der HSG Ascheberg/Drensteinfurt im Kreisoberhaus duellieren. Deren Spieler sind von klein auf den Umgang mit dem Klebstoff gewohnt – und „haben uns gegenüber einen klaren Wettbewerbsvorteil“, so die HSG-Vorsitzende. „Wenn diese Teams zu uns kommen, trainieren sie vorher ohne Kleber. Wir dagegen haben nicht die Chance, vor Auswärtspartien mit Harz zu üben. Gibt es in der Profilschule oder in der Dreingauhalle auch nur einen Klecks, haben wir sofort Hausverbot.“

Mühlenbäumer hat in der Sache bereits bei Daniel Hooge vorgesprochen. Sollten Vereine eine offizielle Eingabe beim Handballkreis machen, „würden wir uns selbstverständlich damit befassen“, so dessen Chef. Bis dahin liege es allein im Ermessen der Kommunen, ob sie den Gebrauch von Harz erlauben oder, wie in Senden, zumindest dulden.