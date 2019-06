Darüber, dass die A-Liga-Fußballer des TuS Ascheberg komplett beisammen bleiben, hatten die WN bereits berichtet. Auch dass die eigenen A-Jugendlichen Tim Witthoff und Sebastian Sobbe sowie, als spielender Co-Trainer, Felix Windmeier (bisher Coach der zweiten Mannschaft) zur Ersten stoßen, war bekannt. Jetzt vermelden die TuS-Verantwortlichen sechs weitere Zugänge.

Linksfuß Marvin Krause (21) spielte in der Jugend für Ascheberg und den VfL Senden, war danach aus beruflichen Gründen aber eine Weile nicht mehr aktiv. Defensiv-Allrounder Christopher Frede (20) ist ebenfalls ein Eigengewächs, kickte zuletzt aber jobbedingt für den SC Hörstel ( Kreisliga A Tecklenburg).

Bastian Hanke, 18 Jahre jung, ist ein Mann für die rechte Seite. Ausgebildet wurde er bei Davaria Davensberg und beim TuS, wo er zuletzt in der U 19 am Ball war. Hendrik Bolle (24), ein Kandidat für die Zentrale, stand zuletzt in Diensten des Ortsrivalen Davensberg, hat aber auch mal ein Jahr beim FC Altenbochum verbracht.

Silas Mueller (22), gelernter Innenverteidiger, kommt wie Windmeier aus der Ascheberger Reserve (Kreisliga C). Gleiches gilt für Marius Breuer. Der 23-Jährige ist ein Mann fürs zentrale Mittelfeld oder die rechte Bahn.

Damit sind die Planungen an der Nordkirchener Straße weitgehend abgeschlossen – „es sei denn, uns läuft noch ein weiterer ehemaliger Ascheberger über den Weg“, so TuS-Coach Martin Ritz.