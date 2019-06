Träten Bernd Löcke und Ralf Bülskämper im 100-Meter-Lauf gegen die aktuellen Dauersprinter des SV Herbern an, würden sie mit einiger Sicherheit den Kürzeren ziehen. Ginge es aber in einem solchen Duell um Ballfertigkeit und möglichst lässiges Passspiel, sähe die Sache schon wieder anders aus. Daher sind die beiden Strategen – neben vielen weiteren Spielern, die das Fuchs-Cup-Geschehen seit 2001 geprägt haben – besser beim Kleinfeldturnier aufgehoben, das dem SVH-Vorbereitungsturnier am 20. Juli (Samstag) vorgeschaltet ist.

Resonanz riesig

Initiator Hubert Fuchs hatte ursprünglich an ein Einlagespiel der Turnierlegenden gedacht. Aber? „Die Resonanz war so überwältigend, dass wir uns entschieden haben, das Ganze auszuweiten.“ So viele Zusagen der Ehemaligen habe er bekommen, dass aus zwei Teams vier wurden – und aus einer Partie sechs (jeder gegen jeden). GW Nottuln und der 1. FC Gievenbeck bilden ebenso eine Mannschaft wie Davensberg und Westfalia Kinderhaus, der TuS Hiltrup und der VfL Wolbeck sowie Münster 08 und Herbern.

Die Fans bekommen also Edeltechniker wie den früheren Gievenbecker Michael Fromme zu sehen, Präzisionsschützen wie den Ex-Davaren Tino Grote , unnachahmliche Vollstrecker wie Michael Jung (Gastspieler bei Herbern/08) oder, siehe oben, begnadete Mittelfeldlenker wie Löcke (SVH) und Bülskämper (kickte viele Jahre für Union Lüdinghausen, aber eben auch drei am Rinkeroder Weg).

Der Wettbewerb beginnt um 16 und endet um 19 Uhr, anschließend werden das Siegerteam, der erfolgreichste Trainer in 18 Jahren Fuchs-Cup (Rainer Leifken) und der beste Torschütze (Oliver Marin) ausgezeichnet. Zudem wählen die Anwesenden den besten Turnierspieler aller Zeiten.