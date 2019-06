Fünf Tage Infos und Schweiß

Zur Unterstützung der Amateurvereine hat der Deutsche Fußball-Bund ( DFB ) zahlreiche Programme aufgelegt, die vor allem das Ehrenamt fördern sollen. Eines davon ist die Aktion „Fußballhelden – junges Ehrenamt“, das 2019 gemeinsam mit der gemeinnützigen „Komm mit Gesellschaft“ aus Bonn zum vierten Mal durchgeführt wurde.

Unter den über 190 „Fußballhelden im Alter von 18 bis 30 Jahren – jeder Fußballkreis hatte aus den Vorschlägen der Vereine ausgewählt – aus Deutschland und Österreich, war auch Laura Brockmeier vom SV Herbern. Die 29-Jährige war für ihren langjährigen Einsatz als Trainerin und Betreuerin beim Ferienlager ihres Vereins bereits im Januar geehrt worden (WN berichteten). Die Auszeichnung war mit einer fünftägigen Bildungsreise nach Barcelona verbunden, die Brockmeier, die für die SVH-Frauen in der Landesliga auf Torejagd geht, nun antrat.

Stargast am Begrüßungsabend war kein geringerer als Manuel Baum, der zuletzt fast drei Jahre den Bundesligisten FC Augsburg gecoacht hatte und in Barcelona einen Vortrag zu den Parallelen zwischen Amateur- und Profifußball hielt.

Am zweiten Tag ging es für die in Gruppen eingeteilten Fußballer mit Bussen erstmalig auf unterschiedliche Plätze, um die zuvor gewählten Schwerpunkte in der Praxis umzusetzen. „Laura ist eine echte Sportskanone“, bemerkte eine Mitstreiterin, die auch ihre offene und herzliche Art hervorhob. Die zweite Einheit des Tages leitete der DFB-Beachsoccer-Nationaltrainer Matteo Marrucci. Nach schweißtreibenden Übungen am Strand von Calella wartete am Abend das nächste Highlight: Der ehemalige FIFA-Schiedsrichter Knut Kircher referierte im Hotel über das Thema „Freude am Entscheiden“.

„ Barcelona ist eine pulsierende Stadt. Die belebten Cafés, interessante Märkte und die Straßenkünstler – einfach beeindruckend. " Laura Brockmeier

Nach zwei weiteren Praxis-Einheiten am Tag drei stand eine Einheit „Kognitives Training“ auf dem Programm, ehe sich die jungen Ehrenamtlichen das Europa- League-Finale im Fernsehen anschauten. Höhepunkt der Standrundfahrt durch Barcelona am folgenden Tag war der Besuch des Stadions Camp Nou, in dem der FC Barcelona seine Heimspiele austrägt.

Auf dem Aussichtspunkt Montjuic und auf der Einkaufsmeile „La Rambla“ staunten die Gäste über das Leben in der Metropole: „Barcelona ist eine pulsierende Stadt. Die belebten Cafés, interessante Märkte und die Straßenkünstler – einfach beeindruckend“, sagte Brockmeier. Besonders gespannt war sie aber auch auf das Thema „Verletzungsprävention“, das am Abend noch auf dem Programm stand.

Am Abschlusstag zog es die Gruppe in das riesige Sportzentrum von Blanes, wo der deutsche Futsal-Nationaltrainer Marcel Loosveld mit einer Demo-Einheit der weltweit offiziellen Hallenfußball-Variante aufwartete. Keine Frage, dass die Herbernerin auch hier wieder engagiert und tatkräftig mitwirkte.

Am Abend machten sich die jungen Ehrenamtler auf zum Abschiedsessen im Restaurant „La Masia“ in Tordera. Bei traditionell katalanischen Speisen und Getränken ließen die „Fußballhelden“ noch einmal die aufregende Woche Revue passieren. Eine einheimische Tanzdarbietung rundete diese kulturell noch einmal ab.