TuS Ascheberg macht die Welle

Das Pfingstturnier des SV Herbern im 100-jährigen Vereinsjubiläum war mal wieder ein voller Erfolg. Zum Turnierauftakt am Freitagabend sicherte sich der TuS Ascheberg mit den D-Juniorinnen den ersten Platz. Die C-Juniorinnen spielten ein kleines Jux-Turnier aus, da der Werner SC und Lüner SV kurzfristig abgesagt hatten.

„Das war wirklich schade, dass die beiden Mannschaften so spontan dem Turnier ferngeblieben sind. So etwas ist nie gut für die Planung für so eine Veranstaltung“, sagte Kathrin Bröcker vom Jugendvorstand. Vier Tage lang wurde der Rasenplatz an der Werner Straße von den Nachwuchskickern in Anspruch genommen.

Fußball-Pfingstturnier des SV Herbern 1/32 Eindrücke von Tag eins des Nachwuchsturniers an der Werner Straße Foto: Isabel Schütte

Das Gewinnerteam des TuS Ascheberg mit Amelie Neuhaus, Maya und Emily Henrichs, Emely Schemkemper, Sarah und Jette Becker, Franziska Kneilmann und Greta Rother war überglücklich und nahm nach einer ausgiebigen „La Ola“ den Siegerpokal mit nach Hause.

SVH-Mädchen leisten Nachbarschaftshilfe

Der Werner SC war nur mit fünf Spielerinnen (Johanna Schuch, Pia Demiruk, Finja Hellinghausen, Sina Demiruk und Lina Gödde) aufgestellt, und so leisteten die Herberner U 13-Spielerinnen Nachbarschaftshilfe und zogen bei den Spielen das blau-rote Trikot an. Auch wenn am Ende nur der fünfte und letzte Platz beim Werner SC herumgekommen ist, lobten die Organisatoren, dass Trainer Volker Schuch dennoch mit seiner Mannschaft angetreten war.

Fortuna Walstedde sicherte sich mit sieben Punkten den zweiten Platz. Das Team des SVH war punktgleich, hatte aber das schlechtere Torverhältnis. Doch die Enttäuschung hielt nicht lange an, denn im Anschluss an das Turnier wurde die Mannschaft vom Trainerteam Ralf Hesselmann, Thomas Schütte und Laura Karrenbauer für seine herausragende Saison 2018/2019 geehrt.

Ungeschlagen hatte sich die Mannschaft mit Lara Scheer, Maja Schroer, Nina Sondermann, Mia Schütte, Carolina Lammers, Greta Huesmann, Greta Overhage, Laura Funhoff, Eileen Karrenbauer, Emily Karrenbauer und Mia Hesselmann die Meisterschaft geholt. „Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung, bei der jeder jedem geholfen hat. Wir sind sehr, sehr stolz auf die Mädels“, erklärte Hesselmann.