Die 14-Jährige Katharina Jäger hat, wie bereits kurz berichtet, eine Einladung zum Torwart-Stützpunkt des Deutschen Fußball-Bundes und zusätzlich zum DFB-Sichtungslehrgang für die U14-Juniorinnen (Jahrgang 2005/2006) erhalten. Die Nachwuchskeeperin steht bereits seit einigen Jahren für den SV Herbern zischen den Pfosten. Am 24. Juni wird sie die Schul- gegen die Sporttasche eintauschen und zum dreitägigen Sichtungslehrgang fahren.

„Als ich das Schreiben vom DFB bekommen habe, war ich einfach nur glücklich. Da haben sich die vielen Trainingseinheiten auf jeden Fall gelohnt“, sagt Jäger.

Zurzeit spielt die in Werne wohnende Gymnasiastin bei den C-Junioren des SVH unter der bisherigen Obhut von Sabrina Gesell, die nun als Co-Trainerin zur U 19-Nationalmannschaft wechselt. Auch half Katharina Jäger in der vergangenen Saison bereits bei den Herberner B-Juniorinnen in der Bezirksliga aus.

Beim SC Capelle startete sie ihre Fußball-Karriere bei den Minis als Stürmerin. Schnell war für die heute 14-Jährige jedoch klar, dass sie den Kasten als Keeperin sauber halten wollte. Mit Erfolg: Seit drei Jahren ist sie bei der Westfalenauswahl mit von der Partie.

Ihr außergewöhnliches Talent blieb bei den Scouts des Deutschen Fußball Bundes nicht unentdeckt. Beim DFB-Länderpokal in Duisburg spielte sie sich in die Sichtungsbücher, obwohl ihre Mannschaft bei dem Turnier nur auf den achten Platz kam.

„Der Verbandstrainer hatte mir auch sofort gesagt, dass ich positiv aufgefallen war“, betont die Nachwuchs-Torhüterin. „Immer am Ball bleiben“ ist Katharinas Devise. An vier Tagen in der Woche stehen Trainingseinheiten an, am Wochenende finden dann die Spiele statt.

Doch zu viel Fußball gibt es für die Torhüterin nicht. Seit ihrem fünften Lebensjahr hat sie das Fußballfieber gepackt, betont die 14-Jährige. Schule und Sport kann die Torhüterin gut miteinander verbinden. Ihre Eltern halten ihr den Rücken frei und unterstützen sie, wo sie können.

Ihrem Traum, irgendwann einmal in der Bundesliga und der Nationalmannschaft zu spielen, ist Katharina mit der DFB-Einladung schon mal ein Stückchen näher gekommen. SVH-Torwarttrainer Robin Damnitz glaubt an seinen Schützling. „Katharina hat das Zeug dazu, sonst wäre sie nicht soweit gekommen. Aber das Quäntchen Glück gehört auf jeden Fall auch immer dazu.“