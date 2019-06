Spaß und sportlicher Ehrgeiz gehen Hand in Hand, wenn einmal jährlich die vom TuS Ascheberg ausgerichtete Fußball-Dorfmeisterschaft ausgespielt wird. Ausgelegt ist der „Top-Travel-Cup“ als Jux-Turnier unter anderem für Kegelclubs, Betriebsmannschaften und Stammtische. Beginn ist am Samstag um 12 Uhr auf dem in Kleinfelder unterteilten Rasenplatz an der Nordkirchener Straße.

Die Mannschaften der Vorrundengruppen A und B spielen das „Turnier der Hoffnung“ aus. In Gruppe A konkurrieren „Volle Pulle“, der „SV Luft im Sack“, die „Glasbier Rangers“, die „Thekenturner“ und die „Igelkicker 97“ miteinander um den Einzug in die Finalrunde. In Gruppe B treten die „Bar Brazzers“, „Dynamo Dosenbier“, die „Firma Klaas“, „Running Gags“ und die „Rappelkiste Avengers“ an.

„Das Turnier der Erkenntnis“ bestreiten die Teams der Gruppe C, es wird im Modus „Jeder gegen Jeden“ ausgespielt. Kandidaten sind der „KC Zweckgemeinschaft“, „RB Birkenheide“, der „KC Zugriff“, der „WSV Erdbüsken ´79“, „Hinter Mailand“ und „Ballert das da rein Istanbul“.

Begleitet werden die Spiele von einem umfangreichen Rahmenprogramm. So gibt es Jux-Stände, an denen die Kicker auch außerhalb der Kleinfelder ihr Fußballtalent unter Beweis stellen müssen.

Der am Vorabend der Dorfmeisterschaft erstmals eingeplante Ü 35-Cup zum Gedenken an den 2009 an ALS verstorbenen Matthias Weber, ehemaliger TuS-Keeper und zweiter Vorsitzender des Vereins, findet nicht statt. „Wir mussten den Altherren-Cup leider absagen, weil sich zuwenige Mannschaften gemeldet haben“, so Thomas Witthoff, Mitorganisator der Dorfmeisterschaft. „Das ist natürlich schade, aber wir versuchen, ihn nächstes Jahr durchzuführen.“