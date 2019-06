Ein Jubiläum steht bei den Pedalrittern des SV Herbern an. Zum 20. Mal richtet die Radsportabteilung der Blau-Gelben an Fronleichnam ihre Radtouristikfahrt (RTF) aus, die zum ersten Mal im Jahr 2000 an den Start ging. Seitdem ist sie fest im Kalender von Ausdauersportlern in der Region verankert. „Unser Rekord liegt bei rund 1400 Teilnehmern, unser Durchschnitt bei rund 1000“, sagt Mitorganisator Matthias Struhkamp . „Das ist etwas Besonderes.“

Etwas Besonderes steht in diesem Jahr auch auf dem Programm der Herberner RTF. Zum ersten Mal bietet der SVH eine „Country-Tourenfahrt“ (CTF) an, also eine Strecke abseits asphaltierter Straßen und Wege. „Im Sommer wird eine CTF selten ausgerichtet. Deshalb haben wir uns das als Organisator schon länger gewünscht. Im vergangenen Jahr haben wir sie dann beim Bundesverband BDR angemeldet.“

Wer dieses Angebot annehmen möchte, hat am Donnerstag die Wahl zwischen einer Strecke über 36 und einer über 59 Kilometer. Die CTF-Fahrer starten wie auch die anderen RTF-Teilnehmer am Vereinsheim an der Werner Straße und fahren über das Schloss Westerwinkel zum Schloss Nordkirchen und von dort aus zurück nach Westerwinkel. Dort biegen die Fahrer der längeren Distanz Richtung Windanlage ab und wenden sich dann ostwärts, um in einer Schleife nach Herbern zurückzukehren.

„Wir wollen das Schönste zeigen, was die Landschaft hier zu bieten hat, und trotzdem dem Umweltgedanken gerecht werden“, sagt Struhkamp über die Herberner CTF, die nicht nur, aber vor allem für Mountainbiker ausgerichtet ist. „Wir würden uns über 150 Starter freuen, das wäre schon ein Erfolg. Die Teilnehmer werden von der Strecke begeistert sein – und das weitererzählen.“

Doch auch die anderen RTF-Absolventen werden sich über mangelnde Abwechslung kaum zu beklagen haben. Angeboten werden neben den beiden CTF-Strecken wieder die „klassischen“ Distanzen über 24 (Bambinitour), 42, 74, 111, 150 und 204 (Marathondistanz) Kilometer. Dabei sei die RTF nicht nur etwas für Vielfahrer und Cracks, betont Struhkamp: „Wir freuen uns, wenn auch viele E-Biker kommen.“

Dabei hat der SVH das gesamte Fahrerfeld im Großen und Ganzen „immer im Blick“: Die CTF eingeschlossen, sind rund 100 Helfer am Start, es gibt insgesamt neun Kontrollstellen, und sieben Streckenfahrzeuge sind im Einsatz.