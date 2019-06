Rund 50 Jugendfußballmannschaften kämpfen am Wochenende an der Nordkirchener Straße um Pokale und Urkunden. Am Samstag beginnt um 11 Uhr mit dem U 10-Wettbewerb das Sommerturnier des TuS Ascheberg. Das größte Teilnehmerfeld stellen die Minis: Die Spieler von gleich acht Mannschaften wollen den Eltern zeigen, wie man Tore schießt.

Am Sonntag geht’s um 11 Uhr los, von der U 7 bis zur D-Jugend sind alle Altersgruppen vertreten. Bei den Mädchen wird ein U 11-Wettbewerb ausgetragen. Der komplette Turnierplan ist auf der TuS-Homepage einsehbar.

Mit Blick auf die hohen Temperaturen am Wochenende haben sie in Ascheberg vorgesorgt. Die örtliche Jugendfeuerwehr stellt, wie berichtet, am Sonntag ihre beliebte Wasser-Spritzwand auf – Abkühlung garantiert. Außerdem würden gelegentlich Gartensprenger angeworfen, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Darüber hinaus gibt es zur Erfrischung aller Wasser-Eis.