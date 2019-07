Gastgeber SV Herbern hat beim Fuchs-Cup den Finaleinzug verpasst, dem Landesligarivalen (und Meisterschaftsanwärter Nummer eins) Westfalia Kinderhaus aber über weite Strecken Paroli geboten. 1:2 (0:1) hieß es am Ende aus Sicht der Blau-Gelben, die somit am Sonntag, 15 Uhr, das Spiel um Platz drei gegen die SG Bockum-Hövel bestreiten. Während es zwei Stunden später zum rein münsterischen Stadtduell zwischen Kinderhaus und dem TuS Hiltrup kommt.

40 Minuten lang fiel den Kinderhausern im Spiel nach vorn so gut wie gar nichts ein. Doch mit der ersten brauchbaren Torannäherung fiel – auch das zeichnet eine solche Top-Mannschaft aus – das 0:1 (40.). Nach Leon Niehues’ präzisem Pass war Ex-Regionalliga-Mann Corvin Behrens frei durch und ließ Timo Zurloh keine Chance. Kurz darauf fast das 0:2, doch Simon Winter scheiterte an Herberns Torwart. Die beste SVH-Gelegenheit vor dem Wechsel hatte, in Szene gesetzt von Joe Breloh, Marcel Scholtysik . Tim Siegemeyer war jedoch auf dem Posten (21.).

Scholtysik gleicht aus

Nach 67 Minuten eine ganz ähnliche Situation. Nur dass diesmal der kleine Flügelflitzer der Blau-Gelben den Kinderhauser Keeper gekonnt überwand. Bemerkenswert: Obschon die Kräfte zunehmend schwanden, drängten die Hausherren auf den zweiten Treffer, der ihnen doch noch die Teilnahme am großen Finale beschert hätte. Alles eine Frage von „Mentalität und Charakter“ so SVH-Coach Holger Möllers, der sich zu dem freute, „dass wir gerade nach dem Wechsel auf Augenhöhe agiert haben“. Dem 1:2 in der Schlussminute, erneut durch Behrens, sei eine klare Abseitsstellung vorausgegangen, fand Herberns Trainer.