Mit dem Finale zwischen Westfalenligist TuS Hiltrup und Landesliga-Vertreter Westfalia Kinderhaus (2:1) endete am Sonntag der Fuchs-Cup in Herbern. „Ein rundum gelungenes Turnier“, bilanzierte Jürgen Steffen , der erste Vorsitzende des Ausrichters SV Herbern. „Am guten Zuschauerzuspruch sieht man den Stellenwert der Veranstaltung“, so Steffen weiter. Auch die gebotenen Leistungen seien trotz der zwischenzeitlichen Herausforderung durch die hohen Temperaturen „durchgehend hochrangig“ gewesen. Für den SVH sei der Fuchs-Cup dank Sponsor Hubert Fuchs „eine lukrative Sache“. Alle teilnehmenden Mannschaften hätten sich zudem „unglaublich sympathisch gezeigt“, freute sich Steffen.

TuS Hiltrup dreht das Finale nach frühem Rückstand

Im Endspiel musste Favorit Hiltrup einen 0:1-Rückstand durch Janik Bohnen (8.) wettmachen. Dank einer offensiv geführten zweiten Hälfte, in der auch Kinderhaus zu einigen Chancen kam, gelang das dem TuS durch den stark abseitsverdächtigen Ausgleich von Daniel Mladenovic (53.) und den Siegtreffer von Edgar Krieger (82.) mit einem herrlichen Schuss aus 20 Metern. „In Summe hatten wir eine gute Woche. Wir haben kein Spiel verloren und relativ viele Torchancen herausgespielt. Heute war es wichtig, trotz Rückstand zurückzukommen“, nimmt Hiltrups Trainer Christian Hebbeler einige positive Aspekte mit.