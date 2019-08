Der Cup-Verteidiger ist schon raus aus dem Kreispokal. Am Dienstagabend verlor der SV Herbern beim ambitionierten Bezirksligisten Greven 09 mit 2:4 (0:0, 0:0) nach Elfmeterschießen. „Ärgerlich“, aber „nicht unverdient“, sei die Erstrundenpleite, räumte der sportliche Leiter der Blau-Gelben, Ludger Staar, ein.

In den Anfangsminuten machten die Gastgeber mächtig Druck. Doch schon nach einer knappen Viertelstunde hatte der hiesige Landesligist alles unter Kontrolle – ohne sich indes zwingende Chancen zu erarbeiten. Weil auch Greven nur selten gefährlich vor das erneut von Westfalenpokal-Held Jens Haarseim gehütete SVH-Tor kam, endete die erste Hälfte torlos.

Nach dem Wechsel passierte zunächst wenig, sieht man von zwei gelungenen Aktionen des wiedergenesenen Patrick Sobbe ab. Erst setzte Herberns Mittelfeldmann einen Schuss aus der Halbdistanz knapp neben den Pfosten (65.), dann setzte er sich schön auf der linken Seite durch und passte scharf nach innen – wo sich aber kein Abnehmer fand.

In der Schlussphase drängte der Titelverteidiger, nach dem Va-banque-Spiel vom Punkt stand offenbar keinem der Sinn. So ergaben sich Konter für die Nullneuner, aber keine Treffer. Zwar landete der Ball tatsächlich ein Mal im SVH-Kasten, der Schütze hatte zuvor aber im Abseits gestanden. Also doch die Elfer-Lotterie, in der Sebastian Schütte und Philipp Dubicki zunächst trafen, Johannes Richter und Marcel Scholtysik aber in Grevens Schlussmann Luca Dömer ihren Meister fanden. Die vier 09-Schützen waren allesamt erfolgreich.

SVH: Haarseim – J. Höring, P. Dubicki, Just – E. Sabe (77. Schütte), Richter, Plechaty (63. Breloh), Sobbe – Hoenhorst (58. Lünemann), Whitson, Amoev (58. Scholtysik).