A-Ligist TuS Ascheberg hat das Kreispokalspiel beim VfL Wolbeck mit 0:2 (0:1) verloren, dabei aber keinesfalls enttäuscht. „Wir haben phasenweise richtig gut Fußball gespielt“, freute sich der Coach der Gäste, Martin Ritz . Und das bei einer Mannschaft, die nicht wenige in der Bezirksliga ganz oben erwarten. „Man darf auch nicht vergessen, dass für die Wolbecker jetzt am Sonntag die Saison beginnt, die sind also bereits zwei Wochen weiter als wir“, so Ritz.

Ärgerlich: „Das erste Gegentor haben wir in typischer TuS-Manier zur Hälfte selbst besorgt“, nahm der Ascheberger Trainer den frühen Rückstand mit Galgenhumor. Viel mehr Chancen ließ der Underdog bis zur Pause indes nicht zu. Kurz nach dem Wechsel hatte Florian Zahlten sogar die Chance zum 1:1, sein Kopfball nach Marvin Krauses Flanke verfehlte aber knapp das Tor der Münsteraner. Für die Wolbecker war die Aktion offenbar Warnung genug, das Tempo noch mal anzuziehen, Marco Bensmanns Einzelleistung brachte die Entscheidung (64.).

TuS: White – Roberg, Lohmann, Frede (69. Müller), Rüschenschmidt – Zahlten (65. Bolle), Westhoff, Wiggermann – Heinrich, Hölscher (78. Böcker), Krause (68. Breuer). Tore: 1:0 Möllers (3.), 1:1 Bensmann (64,).