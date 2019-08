Original am Mikro: Auf „Struppi“ ist Verlass

Der Sonntag vor einer Woche war mal wieder so ein Tag, an dem Heinz Daldrup Schwerstarbeit verrichten musste. Beim Fuchs-Cup stand es im Spiel um Platz drei zwischen Gastgeber SV Herbern und dem VfL Senden nach 90 Minuten 4:4 – also acht Toransagen und dazu wie immer die Namen der Aus- und Einwechslungen.

Anschließend folgte noch ein Elfmeterschießen – auch hier war seine ruhige Stimme gefordert. Heinz Daldrup kennen alle nur als „Struppi“. Der 65-Jährige ist Stadionsprecher bei den Blau-Gelben seit der Saison 1993/94 – und die endete gleich mit dem Aufstieg in die Bezirksliga. Mittlerweile geht der frühere Verwaltungsangestellte im EDV-Bereich an der Finanzfachhochschule Nordkirchen in seine 26. Saison als Stimme des SV Herbern.

Daldrup ist neben seiner Leidenschaft für den SV Herbern glühender Fan von Borussia Dortmund, inklusive Dauerkarte seit 1990 im Westfalenstadion und nun halt im Signal-Iduna-Park. Wenn er mit seinem Mikrofon vor dem Herberner Vereinsheim steht, ist er meist zurückhaltend-sachlich, kann aber durchaus auch emotionalere Durchsagen machen.

„Das Schönste war der Aufstieg in die Westfalenliga, das Bitterste waren immer die Abstiege“, erzählt der verheiratete Rentner weiter. So spielte der Fußball immer eine bedeutende Rolle im Leben von „Struppi“. Selbst war er Torhüter vornehmlich der zweiten und dritten Mannschaft. Gut kann er sich noch an eine Turnierteilnahme mit der ersten Mannschaft in der Saison 1980/81 im niederländischen Leuwen erinnern.

„Ich bin ja sowieso bei jedem Spiel dabei. Da kann ich auch ein paar Ansagen machen." Heinz Daldrup

Er war als Torwart unter dem inzwischen verstorbenen Ex-Profi Theo Homann dabei, zu der Mannschaft gehörten auch der aktuelle Fußball-Fernsehkommentator Hansi Küpper. „Da durfte ich als Torwart einen Elfmeter schießen“, berichtet Daldrup über das seltene Glücksgefühl eines eigenen Torerfolges. 1986 wurde er mit den Herberner Altherren Kreismeister, bis 2006 spielte er dann auch noch bei den Oldies des benachbarten SC Capelle.

Und wie kam „Struppi“ zu seinem Spitznamen? „Den habe ich aus meiner Zeit an der Hauptschule. Warum ich den bekommen habe, weiß keiner“, sagt Daldrup. „Für uns ist er die Stimme. Ihn kennt jeder und er ist ein Original“, sagt der SVH-Vereinsvorsitzende Jürgen Steffen über Daldrup.

Auch für die Musik vor dem Anpfiff im Stadion an der Werner Straße oder im Winter am Kunstrasenplatz ist Daldrup verantwortlich – früher war er schließlich auch Hobby-Discjockey. Seine Tätigkeit als Stadionsprecher sei für ihn naheliegend gewesen. „Ich bin ja sowieso bei jedem Spiel dabei. Da kann ich auch ein paar Ansagen machen“, erklärt „Struppi“, der auch bei fast allen Auswärtspartien vor Ort ist.

Dass ihm dieses Amt soviel Freude bereitet, hat auch mit dem Umfeld des SV Herbern zu tun. „Ich habe einen guten Kontakt auch zu den aktuellen Spielern. Ansonsten ist es die Gemeinschaft und das gute, fast familiäre Verhältnis am Platz untereinander“, nennt Daldrup weitere Gründe für seine Tätigkeit – und wird am 18. August zum ersten Heimspiel der neuen Saison gegen RW Deuten wieder sagen: „Und hier kommt die Mannschaftsaufstellung des SV Herbern. Trainer Holger Möllers bietet folgende Elf auf . . .“