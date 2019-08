Wenn Holger Möllers , Trainer beim SV Herbern, über die Vorbereitung spricht, berichtet er überwiegend Positives: „Vieles ist so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Die Jungs waren engagiert und wir hatten immer eine hohe Trainingsbeteiligung“, berichtet Möllers, der in seine vierte Saison an der Werner Straße geht.

Einen kleinen Dämpfer musste der Landesligist mit dem Kreispokal-Aus am Dienstag beim Bezirksligisten SC Greven 09 hinnehmen. Zudem fehle in manchen Partien, etwa beim Sieg im Westfalenpokal in Dornberg, die Konstanz, zwei gleichwertige Halbzeiten hinzulegen. Das sei jedoch in der Vorbereitung völlig normal. Gleich elf Neuzugänge bereichern den Kader der Blau-Gelben. „Wir hatten ab der ersten Trainingswoche Konkurrenzkampf. Unsere Stärke in dieser Saison wird die Breite des Kaders sein“, glaubt der Trainer. So ist Möllers vor dem Liga-Auftakt beim SV Dorsten-Hardt (Sonntag, 15 Uhr) trotz vier Ausfällen nicht bange. Joe Breloh, Johannes Richter und Luis Krampe befinden sich im Urlaub, Fabian Vogt fehlt verletzungsbedingt.

Immer noch kein offizielles Ziel

Zu offiziellen Zielen in Form einer Platzierung will sich Möllers noch nicht äußern, die Spieler haben im Abschlussgespräch am ges­trigen Abend ein gemeinsames Ziel vereinbart. „Für mich wäre es eine richtig gute Saison, wenn wir 15 Gegentore weniger als in der vergangenen Spielzeit kassieren“, gibt der Coach die Marke von 37 Gegentreffern als Richtwert vor. Wenn das gelinge, sei eine gute Saison vorprogrammiert.

Eines ist dem erfahrenen Cheftrainer aber trotz der guten Eindrücke aus Training und Testspielen klar: „Ob man eine gute oder schlechte Vorbereitung bestritten hat, ist ab dem ersten Saisonspiel egal.“ Im Ligabetrieb muss sich die neue Gemeinschaft aus altbewährten Kräften und ambitionierten Neuzugängen beweisen.

Den Auftaktgegner Dorsten-Hardt, ein Team, das sich in den vergangenen Jahren stets am Rande der Abstiegszone bewegte, erwartet er eher abwartend. „Sie müssen sich auch erst finden und werden sicher keinen Hurra-Fußball spielen. Dafür haben wir uns zu viel Respekt in der Liga erarbeitet“, blickt Möllers voraus. Der erste richtige Härtetest kann aus Herberner Sicht kommen.