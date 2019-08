Der SV Herbern gilt, wenn man sich so umhört, als eine Art Geheimfavorit in der Landesliga-Staffel 4. Der Einstand war jedenfalls schon mal sehr vielversprechend, mit 3:0 (1:0) setzte sich die Elf von Holger Möllers am Sonntagnachmittag beim SV Dorsten-Hardt durch.

Amoev trifft

Es ging schon gut los für die Gäste. Dominick Lünemanns scharfe Hereingabe ließ Dorstens Nummer eins Stefan Schröder vor die Füße von Nika Amoev fallen – das 0:1. Bemerkenswert: In der Vorsaison war dem aus Bockum-Hövel gekommenen Angreifer nicht ein einziger Treffer geglückt. Patrick Sobbe, Sebastian Schütte und Marcel Scholtysik vergaben in der Folge weitere gute Einschussgelegenheiten. „Das ist im Grunde der einzige Vorwurf, den ich den Jungs machen kann. Dass wir bei Halbzeit nicht schon höher führen“, so Möllers. Mit der Leistung seiner Spieler in Durchgang eins war Herberns Coach ansonsten „sehr zufrieden“.

Die Gastgeber gestalteten das Match nach der Pause zwar offener und waren vor allem nach Standards gefährlich. Aber „wir haben fast alles, was auf unseren Kasten kam, gut und konsequent wegverteidigt“, freute sich der SVH-Trainer. Je vehementer Dorsten auf den Ausgleich drängte, desto mehr Kontermöglichkeiten ergaben sich für die Herberner. Zwei davon nutzten in der Schlussphase, assistiert vom jeweils anderen Torschützen, Jan Hoenhorst und Whitson.

SVH: Haarseim – Dubicki, Idczak, Just – Lünemann (78. Plechaty), V. Sabe, Airton, Sobbe – Scholtysik (90. J. Höring), Amoev (70. Whitson), Schütte (75. Hoenhorst). Tore: 0:1 Amoev (2.), 0:2 Hoenhorst (89.), 0:3 Whitson (90.+1). Beste Spieler: Dubicki, Airton, Schütte.