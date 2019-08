Mit Spitzenspiel – der Zweite Herbern hat am Sonntag, 15 Uhr, den Dritten Deuten zu Gast – muss man Holger Möllers nicht kommen: „Das ist doch albern nach einem Spieltag.“ Auch decke sich die Einschätzung von außen – eine Zeitung erkor die Blau-Gelben zum Titelanwärter – nicht mit der inneren Wahrnehmung, so der Coach: „Top-Favorit ist und bleibt für mich – auch nach der Pleite gegen Mesum – Kinderhaus. Die sind mit dem Kader zum Aufsteigen verdammt.“

Und dass Herbern prima aus den Startblöcken kommt, sei ja ebenfalls nichts Neues: „Die besondere Herausforderung wird sein, den guten Start, anders als in den Vorjahren, in den Folgemonaten zu bestätigen.“

Deuten reise mit viel Qualität und einer gehörigen Portion Euphorie nach dem Aufstieg und dem Sieg in Spiel eins über Senden (3:1) an. Aber: „Der Gegner wird gewiss nicht mit dem Anspruch kommen, einen etablierten Landesligisten wie uns an die Wand zu spielen.“ Eher würden es die Rot-Weißen mit Kompaktheit probieren.

Die Gastgeber schöpfen nahezu aus dem Vollen, nur Joe Breloh weilt noch im Urlaub. Somit dürfte Airton, beim 3:0-Sieg in Dorsten einer der Besten, im defensiven Mittelfeld erneut gesetzt sein. „Er macht keine Sperenzchen, ist extrem zweikampfstark und erobert so viele Bälle“. lobt sein Coach den neuen Brasilianer.