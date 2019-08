Mit einem 1:1 (1:1) trennten sich am Sonntagnachmittag die Landesligisten SV Herbern und RW Deuten. Es war ein verdientes Unentschieden. Die Gastgeber hatten zwar in beiden Halbzeiten die weitaus größeren Spielanteile, die Deutener jedoch die klareren Chancen.

Die erste davon nutzte Rot-Weiß gleich in der dritten Spielminute. Nach einem Ballverlust in der Herberner Vorwärtsbewegung umspielte Arthur Fell SVH-Innenverteidiger Philipp Dubicki und ließ Keeper Jens Haarseim keine Chance – 0:1.

Was folgte, war ein Sturmlauf der Männer in Blau-Gelb. Zunächst prüfte Marcel Scholtysik RWD-Keeper Marvin Radüchel mit einem 18-Meter-Schuss (17.). Eine Viertelstunde später war dieser aber machtlos, als der lange Philipp Just nach einem Freistoß am höchsten stieg und den Ball unhaltbar in die rechte untere Ecke köpfte.

„ Wir haben eine Menge investiert und viel Druck gemacht. Mit der Leistung bin ich nicht unzufrieden. Wir haben eine Menge investiert und viel Druck gemacht. Mit der Leistung bin ich nicht unzufrieden. “ SVH-Trainer Holger Möllers

Nach der Pause legte der SVH noch einen Zahn zu, doch gefährlicher waren die Gäste mir ihren Kontern. Nils Falkenstein hätte die erneute Führung erzielen müssen, verzog aber frei stehend vor Haarseim (46.). Auf der Gegenseite verfehlte der eingewechselte Whitson mit dem Kopf eine Flanke von Scholtysik (62.). Dann zeichnete sich Herberns Schlussmann aus, der Schüsse von Thomas Swiatkowski und Kujtim Arifaj parierte (70./73.). Bei einem Kopfball von Till Goeke hatte Airton auf der Linie noch den Fuß dazwischen (71.), dann verpasste Nils Fabisiak nur knapp eine Flanke (75.).

Der SVH hatte also Riesenmassel, dass es kurz vor Ende noch 1:1 stand. Dann hatte Patrick Sobbe die größte Herberner Chance auf dem Fuß, verzog aber frei stehend vor Radüchel (87.).

Einen unschönen Nachgeschmack bekam die harte, aber weitgehend faire Partie, als Fabisiak nach einem völlig unnötigen Foul an Dominick Lünemann kurz vor dem Schlusspfiff noch die Ampelkarte sah.

SVH: Haarseim – Lünemann, Dubicki, Idczak, Just – Scholtysik, Airton, Sabe (79. Vogt), Sobbe, Schütte (69. Hoenhorst) – Amoev (60. Whitson). Tore: 0:1 A. Fell (3.), 1:1 Just (33.). BV: Gelb-Rot gegen Fabisiak (RWD/90.). Beste Spieler: Haarseim, Just, Scholtysik.