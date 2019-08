Youngster fortbilden, Klasse halten – U 23 des SV Herbern hat bescheidene Ziele

Das Gerücht geht schon eine Weile um, nun scheinen die Tage der dritte Mannschaft des SV Herbern tatsächlich gezählt. Falls nicht ein kleines Wunder geschieht, melden die Blau-Gelben den B-Ligisten vom Spielbetrieb ab. Bis zuletzt hatten die Verantwortlichen fieberhaft nach einem Trainer gefahndet, der Daniel Heitmann beerbt – bis dato ohne Erfolg. „Wir haben noch genau ein Eisen im Feuer“, erklärt Herberns sportlicher Leiter Ludger Staar. Wobei es sich bei dem Betreffenden um einen Betreuer handele. „Einen Trainer werden wir bis zum Wochenende definitiv nicht finden“, so Staar. Die Drittvertretung hat (hätte?) am Sonntag, 13 Uhr, GW Amelsbüren zu Besuch. In der Saison 2017/18 hatte Herbern 3 erst dank eines enormen Kraftaktes und mit Unterstützung von Spielern aus der ersten sowie der zweiten Mannschaft den Abstieg in die C-Liga vermieden.