Wie zuversichtlich Masen Mahmoud sei, dass das Erstrundenpokalspiel zwischen Davaria Davensberg und Portu Münster nach zwei vergeblichen Anläufen am heutigen Donnerstag, 20 Uhr, im Waldstadion tatsächlich angepfiffen wird? „Sehr zuversichtlich“, lacht der Davaren-Spielertrainer, „diesmal klappt das.“ Der C-Ligist hatte, wie berichtet, das Heimrecht an Davensberg abgetreten.

Personell, so der Coach der Hausherren, sei zwar nicht alles im Lot, da Umberto Nicosia sowie Mahmoud Mahmoud noch im Urlaub weilen, Mohamed Morsel verletzt ist, Jerome Willocks gesperrt und Mehdi Dirani angeschlagen. Aber erstens dürfte Portu ähnlich gebeutelt sein (weswegen die Domstädter um die zweimalige Verlegung gebeten hatten). Und zweitens ändere das ja nichts an der Rollenverteilung. „Etwas anderes als ein Sieg kommt für uns als A-Ligist nicht in Betracht“, so Mahmoud.