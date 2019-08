Wenn Tore, Chancen und Spielanteile – wie in Borken – halbwegs verteilt sind, ist man geneigt, von einem „leistungsgerechten Unentschieden“ zu sprechen. Holger Möllers , Coach des Fußball-Landesligisten SV Herbern, war nach dem 2:2 (1:1) in der Kreisstadt anderer Meinung: „Das Wort ,leistungsgerecht‘ beinhaltet ja, dass man Leistung gebracht hat. Und das war bei uns leider nicht der Fall.“

Ob es die hohen Temperaturen waren? Die Vorstellung, nach dem deutlichen Auftaktsieg in Dorsten werde es schon irgendwie klappen mit einem weiteren Sieg in der Fremde? Was auch immer. Jedenfalls habe es seiner Elf am Willen und dem nötigen Biss gefehlt. An der Bereitschaft, die paar Meter mehr zu machen als der Gegner. Was ja eigentlich zu den ganz großen Stärken der Blau-Gelben zählt, aber eben nicht am Samstag (die SG hatte um die Vorverlegung gebeten) in der Netgo-Arena.

Zwei Mal Bone

Hinzu kam, „dass wir zu viele Bälle hergeschenkt und Standards verursacht haben“, so Möllers. Zwei davon nutzte Bastian Bone. Das 1:1 erzielte Borkens Torschütze vom Dienst vom Punkt, nachdem ein Herberner den Ball im Strafraum mit der Hand abgewehrt hatte. Dem 2:1 war ein SG-Freistoß vorausgegangen, den Bone aus größerer Distanz per Kopf verwertete.

Und Herbern? Genau einen gelungenen Ballvortrag hatte der Coach notiert. Dominick Lünemann schloss die Kombination über Marcel Scholtysik und Sebastian Schütte zum 2:2 ab. Noch vor der Pause hatte Philipp Dubicki den ersten Handelfmeter des Tages zum zwischenzeitlichen 0:1 verwandelt. In der Schlussminute hatte Luis Krampe sogar die Chance zum 2:3, doch den Versuch des Eingewechselten wehrte ein SG-Mann auf der Linie ab.

SVH: Haarseim – Lünemann (80. Plechaty), Ph. Dubicki, Just, Sobbe (46. Richter) – Scholtysik, E. Sabe, Airton, Schütte (75. Krampe) – Whitson (46. Amoev), Hoenhorst. Tore: 0:1 Ph. Dubicki (39./HE), 1:1, 2:1 Bone (45.+1/HE, 51.), 2:2 Lünemann (66.). Beste Spieler: Lünemann, Airton.