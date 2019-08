Dass die SG Selm kein gewöhnlicher Aufsteiger ist, hatte Daniel Heitmann schon vor dem Anpfiff geahnt. Und der neue Coach des SV Herbern 2 sah sich in seiner Einschätzung nach dem Spiel bestätigt: „Das ist schon eine ganz gute Truppe, die mit dem Abstieg sicher nichts zu tun haben wird.“ Also war Heitmann mit dem Auswärts-2:2 (1:1) seiner Elf zufrieden? „Eher nicht. Wenn man sich den Spielverlauf anschaut, haben wir hier zwei Zähler liegen gelassen.“

Zwar gerieten die Blau-Gelben, verstärkt durch vier Mann aus der Ersten (Fabian Vogt, Julius Höring, Joe Breloh , Michael Schulte) nach einem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung und André Zoldas Kopfballtor früh in Rückstand. Ab Minute 20 etwa „haben wir aber das Kommando übernommen“, so Heitmann. Folgerichtig das 1:1, das Robin Krysiak nach Breloh-Freistoß erzielte. Auch die Führung nach knapp 70 Minuten bereitete der auffällige Mittelfeldspieler vor, wieder war Kysiak zur Stelle. Die SG setzte erst spät alles auf eine Karte, Jan Hendrik Rabitsch traf nach einer Ecke zum 2:2.

SV Herbern 2: Adamek – Bergmann, J. Höring, Schulte, Hülk – Vogt (77. Gröne), Drews – Paschedag (72. Brinkmann), Breloh, Schmitt – Krysiak (78. Mangold). Tore: 1:0 Zolda (15.), 1:1, 1:2 Krysiak (28., 69.), 2:2 Rabitsch (88.). Beste Spieler: Breloh, Krysiak.