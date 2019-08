Mit einem 1:1 (1:1) im Heimspiel gegen SuS Concordia Flaesheim sind die Landesliga-Fußballerinnen des SV Herbern in die Saison gestartet. „Im Vorfeld hätte ich gesagt, ich bin mit dem Unentschieden zufrieden“, meinte SVH-Trainer Frank Große-Budde nach dem Schlusspfiff. „Im Nachhinein betrachtet, wäre mehr drin gewesen.“

Seine Mannschaft hatte über 90 Minuten ein deutliches Plus an Chancen gehabt, aber nur eine nutzen können. Das erste Tor allerdings erzielte der Gast. Einen Ballverlust im Aufbauspiel Herberns nutzte Chantal Eckardt zu einem Sprint zum 0:1 (24.). „Wir standen da in der Deckung zu offen“, so Große-Budde. Nur sieben Minuten später stand alles wieder auf Anfang: Johanna Vorlop köpfte einen Eckball von Julia Rummler in den oberen Torwinkel.

Schon in der 14. Minute hätte Laura Brockmeier das 1:0 erzielen können. Allein aufs Tor zulaufend, verzog sie den Abschluss. Nach dem Seitenwechsel verfehlte zunächst Sara Große-Budde knapp das Tor des Gegners. Schließlich segelte ein weiterer Fernschuss von ihr in der 60. Minute neben das Ziel. Dann scheiterte Brockmeier an SuS-Torfrau Christa Stockhofe (66.).

SVH: Dartmann – Jakovljevic, Lütkemeier, Roters, Brockmeier, Rummler, Große-Budde, Kuhlmann (80. Jaspert), Meßmaker, Rehbein, Vorlop.