Träge bis zum Geht-nicht-mehr – WN-Redakteur beim Golfen

Es soll sie noch geben, jene alteingesessenen Clubs, in denen die Nase etwas höher getragen wird und Mitgliedschaften nach akademischem Grad und/oder Monatseinkommen vergeben werden. Namen nennt Peter Kaczor keine. Lieber verweist der Trainer darauf, dass sie beim GC Westerwinkel einen anderen Weg eingeschlagen haben. Richtung Volkssport. Das Golfen im Schatten des Wasserschlosses sei günstiger als andernorts. Auch sind Kleiderordnung und Etikette weiter gefasst. Wer ohne großen Anspruch seine Runden drehen wolle, sei ebenso willkommen wie ambitionierte Golfer. Zur zweiten Gattung zählt ohne Abstriche Kaczor selbst. Er ist Teil jener AK 65-Mannschaft der Herberner, die just die NRW-Vizemeisterschaft errungen hat und im September am Bundesfinale teilnimmt. An diesem Wochenende richtet der GC seine Clubmeisterschaft aus. Und an jedem Sonntag von 10.30 bis 12 Uhr bieten die Herberner ein kostenloses Schnuppertraining a.