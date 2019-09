Mit vielen Personalsorgen war Davaria Davensberg in das Auswärtsspiel in Havixbeck gegangen, als klarer 4:1-Sieger konnten sich die Gäste am Ende feiern lassen. Die angeschlagenen Lukas Bruck, Umberto Nicosia und Anas Lotfi hatten auf die Zähne gebissen, sodass Spielertrainer Masen Mahmoud zumindest noch ein paar Optionen zur Verfügung standen. Vor allem Stürmer Lotfi sollte großen Anteil am Davaria-Sieg haben.

Doch den besseren Start erwischte Havixbeck, das „die ersten 15, 20 Minuten fast auf ein Tor gespielt“ habe, so Mahmoud. Logische Folge war der Führungstreffer, Andreas Stilling bewahrte die Gäste vor einem höheren Rückstand. Dann schritt Lotfi zum ersten Mal zur Tat: Seine Freistoßflanke köpfte Rojhat Atalan wuchtig zum Ausgleich ein.

Doppelschlag entscheidend

Nach der Pause drückten erst wieder die Schwarz-Weißen, mit Glück und Geschick hielt Davaria dagegen und setzte dann einen vorentscheidenden Doppelschlag. Lotfi erzielte mit einem direkten Freistoß das 2:1, eine Minute später erhöhte Jawad Morsel nach feinem Steilpass des eingewechselten Manuel Ilgner. Nach erneutem Lotfi-Assist sorgte Ercan Erkan für den Schlusspunkt. „Das Ergebnis ist zu hoch, aber wir nehmen die Punkte in unserer Lage gerne mit“, freute sich Mahmoud nach dem Spiel. Gegner Havixbeck habe aber guten Fußball gezeigt.

Davaria : Stilling – Bruck, Atalan, U. Nicosia, Assad Pour – Kreuzberg, Mas. Mahmoud – Erkan (90. Loose), J. Morsel, A. Nicosia (46. Ilg­ner) – Lotfi. Tore : 1:0 Könemann (17.), 1:1 Atalan (35.), 1:2 Lotfi (59.), 1:3 J. Morsel (60.), 1:4 Erkan (89.). Beste Spieler : Lotfi, Atalan, Stilling.