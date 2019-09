Mit einem 2:1 (2:1)-Sieg am Donnerstagabend beim Ligakonkurrenten SW Havixbeck haben die A-Liga-Fußballer von Davaria Davensberg die dritte Runde des Kreispokals erreicht. Der lange verletzte Kelvin Shabani feierte sein Comeback und kam nach langer Verletzungspause zum ersten Mal im Jahr 2019 wieder zum Einsatz.

„Das war ein sehr bissiges Spiel mit vielen Zweikämpfen im Mittelfeld“, kommentierte Davensbergs Spielertrainer Masen Mahmoud nach dem Schlusspfiff. Bissig wohl nicht nur auf dem Platz: Die Zuschauer, so Mahmoud, hätten die Blau-Weißen während der Partie mehrfach provoziert. Das hatte Konsequenzen – für ihn selbst: Noch nach dem Schlusspfiff zeigte der Schiedsrichter Mahmoud wegen angeblicher Beleidigung der Zuschauer die Rote Karte. Zu Unrecht, so der Davare: Er habe nur in Richtung des Havixbecker Anhangs in Jubelpose die Fäuste gehoben.

Die Davaren waren in der Partie, die mit einer Viertelstunde Verspätung begann, früh in Führung gegangen. Dennis Kreuzberg hatte mit einem noch abgefälschten Weitschuss den Schlussmann der Schwarz-Weißen, Jannik Deing, überwunden. Anas Lotfi hatte die Gelegenheit, per Foulelfmeter auf 2:0 zu erhöhen, doch der SWH-Keeper lenkte den Ball zur Ecke. Die nutzte Lotfi zur sofortigen Wiedergutmachung, als er die Hereingabe mit dem Kopf im Netz platzierte.

„Danach haben wir den Fehler begangen, das Fußballspielen einzustellen und uns zu sehr aufs Verteidigen zu konzentrieren“, sollte Mahmoud später sagen. Die Quittung kam noch vor der Pause, als die Havixbecker zum Anschluss kamen. Zum mehr reichte es aber nicht mehr.

Davaria: Dautanac – A. Nicosia, U. Nicosia, Atalan, Assad Pour (46. J. Morsel) – Erkan (90.+3 Loose), Shabani, Mas. Mahmoud, Raed (89. Mah. Mahmoud), Kreuzberg – Lotfi. Tore: 0:1 Kreuzberg (3.), 0:2 Lotfi (35.), 1:2 Franke (44.). BV: Lotfi verschießt FE (34.), Rote Karte gegen Mas. Mahmoud (nach Spielende).