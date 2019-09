Rote Karte, Rudelbildung, ein kaum zu beruhigender Gästespieler: Beim letzten Aufeinandertreffen zwischen Herbern 2 und Davaria Davensberg (2:1) ging es hoch her. Ortsderby halt. Dabei sind ja beide A-Ligisten eher dafür bekannt, einen flotten Ball zu spielen. Und darauf werde es auch beim Wiedersehen am Sonntag, 15 Uhr, im Waldstadion ankommen, glaubt Davaren-Spielertrainer Masen Mahmoud: „Nur wer seine Emotionen im Griff hat und das Geschehen am Rand ausblendet, wird dieses Nachbarschaftsduell erfolgreich bestreiten.“

Die Gastgeber wollen ihre kleine Serie – je ein Sieg in Pokal und Meisterschaft bei SW Havixbeck – fortsetzen. Allerdings ist auch Herbern mit bis dato vier Zählern exzellent in die Saison gestartet. Mahmoud rechnet fest damit, dass die Blau-Gelben erneut Verstärkung aus der ersten Mannschaft (gastiert am Samstag in Werne) bekommt – „was für das Teamgefüge einer zweiten Mannschaft aber nicht immer von Vorteil ist“. Mahmoud selbst ist nach der roten Karte im Pokal gesperrt, zudem erwarten die Davensberger sehnsüchtig die Rückkehr der tempofesten Flügelspieler Mohamed Morsel, Mehdi Dirani (beide verletzt) und Jerome Willocks (gesperrt).

Bei den Besuchern fehlen Urlauber Joe Breloh, Mathis Hülk (studientechnisch verhindert), Fritz Ligges und Mirco Kortendick (beide verletzt). Wer aus dem Landesligakader die U 23 unterstützt, weiß SVH 2-Trainer Daniel Heitmann regelbedingt erst am Samstagabend. Nur wer in Werne nicht zum Zuge kommt, darf tags darauf für die Zweite auflaufen. Unabhängig davon wolle seine Elf „auch nach dem Gemeindeduell ohne Niederlage dastehen“, so der Gäste-Coach.