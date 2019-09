Am Samstag, 16 Uhr, steht im Lindert das prestigeträchtige Landesliga-Derby zwischen dem verlustpunktfreien Spitzenreiter Werner SC und dem SV Herbern an. SVH-Coach Holger Möllers ist trotz des famosen Saisonbeginns des WSC vor dem Anpfiff guter Dinge.

Ihr Co-Trainer Jens Kalpein und Verteidiger Philip Just waren am Vorsonntag in Senden. Macht Ihnen Angst, was die beiden vom WSC-Gastspiel dort berichtet haben?

Möllers: Nein. Bei allem Respekt vor Werne: Ich denke, dass wir die fußballerisch bessere Elf sind. Vor allem weiß ich, dass wir anders verteidigen werden, als Senden das beim 0:7 getan hat. Und dass wir auf die WSC-Standards eingestellt sind.

Daniel Durkalic und Co. haben aber auch ganz gut angegriffen.

Möllers: Klar hat Werne vorne Qualität. Und ja, der Gegner wird nur so strotzen vor Selbstbewusstsein. Zwölf Punkte nach vier Spielen? Hut ab! So eine Bilanz hätte ich eher von Kinderhaus erwartet. Aber noch mal: Wir müssen uns im Derby sicher nicht verstecken. Wenn wir dieselbe Leidenschaft und Spielfreude an den Tag legen wie im Testspiel am Dienstag gegen Rhynern (2:3 – d. Red.), dann kehren wir sicher nicht mit leeren Händen heim.

Etliche WSC-Spieler haben früher beim SVH gekickt – und lechzen danach, Ihrer Mannschaft die erste Niederlage seit dem Aufstieg vor zwei Jahren beizubringen. Könnte das auch ein Vorteil für Herbern sein?

Möllers: Wenn die Betreffenden überdrehen? Klar. Da gibt es schon ein, zwei Kandidaten auf WSC-Seite, die einem in den Sinn kommen. Meinen eigenen Spezis habe ich extra eingebläut, dass sie sich nicht von Emotionen leiten lassen dürfen, sondern 90 Minuten einen kühlen Kopf bewahren müssen.

Wie sieht es personell am Samstag aus?

Möllers: Gut, wir sind nahezu vollzählig. Der eine oder andere wird daher daheim bleiben und am Sonntag unsere Zweite in Davensberg unterstützen.