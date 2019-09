Die Fußball-Frauen des SV Herbern bleiben in der Landesliga ungeschlagen: Nach zwei Unentschieden sicherte sich das Team von Frank Große-Budde am Sonntag einen 3:2 (1:0)-Heimsieg gegen den BSV Brochterbeck. Den umjubelten Siegtreffer erzielte Laura Brockmeier in der zweiten Minute der Nachspielzeit. „Heute hatten wir das Glück, das wir in den ersten beiden Spielen nicht hatten“, so der SVH-Trainer.

Die erste Chance der Begegnung besaßen die Gäste aus Tecklenburg nach 25 Minuten, doch SVH-Torfrau Janine Dartmann rettete im Eins-gegen-eins. Acht Minuten vor der Pause gingen die Gastgeberinnen in Führung. Laura Brockmeier erahnte einen Querpass der Brochterbecker Verteidigung, umkurvte die BSV-Torfrau und schob zum 1:0 ein. Für das 2:0 sorgte schließlich Julia Rummler nach 58 Minuten, die nach einem Pass von Merle Urban die Kugel überlegt ins Netz schob (58.).

Allerdings verkürzte Jenna Bress bereits fünf Minuten später auf 2:1. Eine Bogenlampe aus etwa 20 Meter Entfernung brachte dann den Ausgleich (84.). Doch ein Kopfball von Brockmeier nach einer Rummler-Hereingabe brachte dem SVH doch noch den Sieg.

SVH: Dartmeier – Jakovljevic, Hönekop, Brockmeier, S. Große-Budde, Blesenkemper, Rummler (90.+3 J. Große-Budde), Kruckenbaum (86. L. Urban), Jaspert (46. M. Urban), Rehbein, Vorlop