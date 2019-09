Derby zur rechten Zeit – TuS Ascheberg vs. SV Herbern 2

Ascheberg -

Der TuS Ascheberg hat am Donnerstag, 19 Uhr, den SV Herbern 2 zu Gast. Aufpassen müssen die Hausherren nicht zuletzt auf einen Mann, der schon beim 2:0 am Sonntag in Davensberg zu den Derby-Matchwinnern zählte.