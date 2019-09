Fußball-Landesligist SV Herbern ist in die dritte Rundes des Westfalenpokals eingezogen. Beim Bezirksligisten Ibbenbürener Spvg 08 siegte die Elf von Holger Möllers souverän mit 2:0 (1:0). Beide Tore schoss Whitson.

Mitte der ersten Halbzeit traf der Brasilianer per Drehschuss nach einer Vorlage von Nika Amoev. Bis zur 79. Minute blieb es beim 1:0, weil die Gäste zwar das Spiel diktierten, sich gegen die kompakte Fünferkette der Ibbenbürener aber kaum vielversprechende Torgelegenheiten erspielen konnte.

Druck baute sich beim Favoriten aber nicht auf. „Wir haben hinten sehr gut verteidigt und während der ganzen Partie keine zwingende Torchance von Ibbenbüren zugelassen“, so SVH-Trainer Möllers. „Daher brauchten wir auch nicht zu zittern.“

Schon mal gar nicht, als Whitson nach Vorarbeit von Mannschaftskapitän Philipp Dubicki zum zweiten Mal traf. Er umspielte zwei Gegenspieler und überlupfte Spvg-Keeper Timo Knüppe – das war so kurz vor Schluss mehr als nur eine Vorentscheidung.

Dennoch mussten die Gastgeber nun ihre Verteidigung öffnen, um in den letzten zehn Minuten vielleicht doch noch zum Ausgleich zu kommen. Das eröffnete den Herbernern nun Freiräume in der Offensive, doch weder der eingewechselte Patrick Sobbe (2) noch Philipp Just konnten ihre Gelegenheiten nutzen.

SVH: Haarseim – Dubicki, J. Höring, Idczak, Just – Breloh (76. Sobbe), Airton, Richter – Amoev (71. Scholtysik), Whitson (81. Schulte), Hoenhorst (86. Lünemann). Tore: 0:1/0:2 Whitson (23./79.).