Es gibt Trainer, die verweisen kurz vor dem Saisonstart vor allem auf das, was in der Vorbereitung alles nicht optimal gelaufen ist, und betonen, dass der Meisterschaftsauftakt eigentlich viel zu früh kommt. Ganz anders Heinz Huhnhold. Der Coach der Kreisliga-Handballerinnen der HSG Ascheberg/Drensteinfurt fiebert dem ersten Spiel am Samstag ab 16.30 Uhr in eigener gegen die Ibbenbürener Spielvereinigung 3 geradezu entgegen.

„Die Vorbereitung ist sehr gut gelaufen. Wir haben alle Testspiele gegen Mannschaften auf Augenhöhe gewonnen und sind auch im Pokal eine Runde weitergekommen“, blickt er zufrieden zurück und zuversichtlich nach vorne. „Wir sind gewappnet und können mit einem guten Gefühl in die Saison gehen“, ist er überzeugt. „Klar, wir müssen an ein paar Stellschrauben drehen, in der Offensive besser die freie Mitspielerin erkennen und in der Defensive schneller die Lücken schließen. Aber ich bin sicher, dass das gelingt“, meint er.

Dabei helfen sollen auch zwei externe Neuzugänge: Von der SG Sendenhorst ist Torhüterin Tabea Holtkamp zur HSG gekommen, aus Kinderhaus Sophia Bultmann. Zudem wird die erst 15-jährige Jette Roggenkamp zum Kader stoßen.

Gleich eine Standortbestimmung werden dürfte das Spiel gegen die Ibbenbürener Drittvertretung. „Die haben die letzte Saison als Zweiter abgeschlossen mit nur zwei Punkten Rückstand auf den Meister. Aber wenn wir so spielen wie in der Vorbereitung, bin ich optimistisch“, so Huhnhold.