Die Landesliga-Frauen des SV Herbern haben sich auswärts von Fortuna Gronau mit 1:1 (0:1) getrennt. SVH-Trainer Frank Große-Budde wollte sich nach dem Schlusspfiff nicht mehr beruhigen: „Heute fühle ich mich betrogen. Solche Schiedsrichter versauen einem den Sonntag.“ So sei das Tor zum 1:1 komplett irregulär gewesen. Marie Kruckenbaum sei eindeutig gefoult worden, beim anschließenden Pass sollen zwei Gronauerinnen zudem noch im Abseits gestanden haben (57.). „Er hat alles mit zweierlei Maß gemessen. Bei der gelb-roten Karte gegen Sara Große-Budde spielt eine Gegnerin zunächst den Ball klar mit der Hand und anschließend soll unsere Spielerin angeblich nachgetreten haben. Warum er aber kein Rot gibt? Keine Ahnung“, war Große-Budde erbost. Alle strittigen Szenen seien zudem für die schwachen Gastgeberinnen gepfiffen worden, die ansonsten keine weitere Chance hatten.

„Es war aber auch ein schlechtes Spiel“, so der SVH-Trainer weiter. Saskia Rehbein brachte den Gast nach einem Foul an Brockmeier mit dem Nachschuss ihres zunächst abgewehrten Elfmeters in Führung (20.). Danach vergaben Brockmeier, Lutter und Rummler weitere Chancen für die nach vier Spielen weiter ungeschlagenen SVH-Frauen.

SVH: Dartmann – Jakovljevic, M. Urban (26. Lutter), Brockmeier, S. Große-Budde, Rummler (85. L. Urban), Thalmann (46. Hönekop), J. Große-Budde (63. Gröning), Kruckenbaum, Rehbein, Vorlop.