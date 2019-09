Die gute Laune konnte Volker Hollenberg , Trainer der Ascheberger Kreisliga-Handballer, am Sonntagabend keiner mehr verderben. Mit 28:25 (15:13) hatte die HSG Ascheberg/Drensteinfurt ihren Saisoneinstand gegen die Gäste von Westfalia Kinderhaus 2 gewonnen. Ein Erfolg, der gar nicht hoch genug zu bewerten sei, so der HSG-Coach: „Es war ein unfassbar gutes Spiel auf einem sehr hohen Niveau. Kinderhaus war der erwartet starke Gegner. Beide Mannschaften haben auf einem Top-Niveau gespielt.“

Nach 13 Minuten gingen die Hausherren erstmals (mit 6:5) in Führung, danach ließen sie die Westfalia bis zum Ende der Partie nicht mehr vorbeiziehen. Dennoch war die Partie alles andere als einseitig: Zwar führte die HSG mit 10:7 (19.), 14:10 (25.) und 18:15 (37.), doch zum Ende der Partie kamen die Kinderhauser nach und nachimmer näher heran und in den Schlussminuten mehrfach zum Ausgleich (23:23/54.; 24:24/56.; 25:25/58.).

Dass Ascheberg/Drensteinfurt am Ende doch noch die Nase vorn hatte, sie leicht zu erklären, so Hollenberg: Zum einen habe der zehn Minuten vor Schluss eingewechselte Reservekeeper Daniel Jost die HSG „mit vier, fünf Paraden“ vor einem Rückstand gerettet. Zum anderen leisteten sich die Gäste in den letzten vier Minuten zwei Zeitstrafen, die ihnen weitere Angriffe praktisch unmöglich machten. „Das hat uns natürlich in die Karten gespielt“, analysierte der Ascheberger Coach.

Einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg leisteten auch Finn Risthaus und Thorsten Zartner, die insgesamt 17 der 28 Treffer erzielten. Und auch die Kulisse stimmte: Rund 100 Zuschauer verfolgten die Saisonpremiere der HSG. „Das stimmt mich positiv für das Derby in Senden“, sagte Hollenberg, der nun darauf hofft, dass viele HSG-Fans das Team nun auch beim ASV 2 unterstützen.