Bösensell, Wacker Mecklenbeck, Altenberge 2 ? Alles keine Peanuts, aber nicht die größten Favoriten in der Kreisliga A 2 Münster . . . Martin Ritz , Trainer des TuS Ascheberg, kennt da keine Alternative zum Gemeinderivalen: „Davaria ist die beste Mannschaft der Liga. Wenn die richtig Laune hat, steht der Meister fest.“

Die Tabelle der Vorsaison zeigt, dass der Ascheberger nicht ganz so falsch liegen kann, die Davensberger schlossen die Spielzeit 2018/19 als Dritter ab. Die aktuelle Tabelle zeichnet ein ganz anderes Bild: Die Blau-Weißen stehen nach fünf Spieltagen auf Rang 13, fünf Plätze unter dem TuS. Des Rätsels Lösung: Davaria hat bisher nur einen Notkader zur Verfügung gehabt, viele verletzte und gesperrte Stammspieler standen nicht zur Verfügung.

Und das wird auch am Sonntag im Derby-Heimspiel gegen die Ascheberger (Anpfiff um 15 Uhr) noch so sein. Zwar ist Rojhat Atalan, der seine Ampelsperre schon vergangene Woche abgesessen hatte, damals aber privat verhindert war, wieder im Kader. Auch Routinier Tino Grote wird wohl wieder mit auflaufen. Dafür sind Mohamed Morsel und Mehdi Dirani weiter verletzt, Jerome Willocks, Spielertrainer Masen Mahmoud und Anas Lotfi sitzen noch ihre Sperren ab.

„ Für Schönspielerei haben wir im Moment ohnehin nicht die personelle Verfassung. Für Schönspielerei haben wir im Moment ohnehin nicht die personelle Verfassung. “ Davensbergs Spielertrainer Masen Mahmoud

Für Gästetrainer Martin Ritz ist das überraschenderweise keine gute Nachricht: „Für uns ist es gut, wenn wir gegen eine Mannschaft spielen, die richtig durchzieht. Alle Davensberger sollten spielen, alle . . .“ Klingt absurd, doch Aschebergs Coach hat eine Erklärung: Sein eigenes Team sei mental noch nicht gefestigt genug, um sich selbst zu fordern. Da könne Starthilfe von einem richtig guten Team nicht schaden. Und das sei, siehe oben, Davaria nun einmal. Personalprobleme hin oder her – Davensberg sei so oder so „der haushohe Favorit“.

Das sieht Ritz‘ Gegenüber Masen Mahmoud ganz anders: „Wir müssen darauf warten, dass der Kader nach und nach wieder komplett wird, bevor wir zu unserer alten Stärke zurückfinden können. Gerade gegen Ascheberg brauchen wir die Tugenden, die man in einem Derby braucht: Kampf und Leidenschaft. Das wird ein alles andere als leichtes Unterfangen, die drei Punkte in Davensberg zu halten. Für Schönspielerei haben wir im Moment ohnehin nicht die personelle Verfassung.“

Auch die Gäste, unabhängig von ihrer Personalsituation ohnehin nicht als weißes Ballett bekannt, werden am Sonntag mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht schönspielen. Wenigstens aber braucht sich Mahmoud-Kollege Ritz keine größeren Besetzungssorgen machen. Nur hinter dem angeschlagenen Mirco Schwipp, am Mittwoch gegen Aasee 2 noch der Torschütze zum 1:1, steht ein Fragezeichen. Ansonsten ist der TuS-Kader, abgesehen von den Langzeitverletzten, komplett.