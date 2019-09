Der SV Herbern musste am Sonntagnachmittag in Rheine beim SV Mesum die dritte Niederlage in der Landesliga in Folge einstecken. Das 0:3 fiel SVH-Trainer Holger Möllers allerdings zu hoch aus, habe sein Team beim Drittplatzierten doch ein gutes Spiel abgeliefert.

Nach gut zehn Minuten trafen die Gastgeber aber schon das Tor. Nach einer Ecke konnte Luca Schweder einen Stellungsfehler in der Herberner Hintermannschaft nutzen und traf zum 1:0.

Wer dachte, jetzt drehen die Hausherren aus Mesum richtig auf, hatte sich jedoch geschnitten. Die Gästemannschaft war es, die den Druck erhöhte. „Das Ergebnis spiegelt nicht den Spielverlauf wider“, so Möllers, der in der stärksten Phase des SVH mit anschauen musste, wie seine Jungs drei hundertprozentige Torchancen vergaben.

Marcel Scholtysik, Patrick Sobbe und Joe Breloh scheiterten entweder an dem stark parierenden SVM-Tormann Philipp Parlow oder in ihrer Zielgenauigkeit. „Hier hätten wir das Spiel an uns reißen müssen, das haben wir nicht geschafft“, sagte Möllers nach der Partie.

Im Verlauf der zweiten Hälfte spielte der Favorit aus Rheine dann aber wieder einen besseren Fußball. In der 71. und 75. Minute gelang ihnen dann der Doppelschlag, der den Deckel auf das Spiel setzte. Für die kommenden Aufgaben gibt es für Möllers vor allem eine klare Marschrichtung: „Fehler minimieren und die Chancen nutzen.“

SVH: Freitag – Sobbe (81. Vogt), Höring (69. Hoenhorst), Just, Dubicki – Airton, Richter, Breloh – Lünemann, Whitson, Scholtysik (81. Schmitt). Tore: 1:0 Schweder (13.), 2:0 Grewe (71.), 3:0 Wiethölter (75.). Beste Spieler: Airton, Richter.