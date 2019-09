Nach der überraschenden Vizemeisterschaft in der 1. NRW-Liga als Aufsteiger hat das Team AK 65 des Golfclubs Wasserschloss Westerwinkel seinen ersten Auftritt bei der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft erfolgreich absolviert. Das Team aus Herbern beendete das Finale auf dem achten Rang.

Für das Deutschlandfinale hatten sich 15 Mannschaften aus den DGV-Landesverbänden qualifiziert. Austragungsort für das Turnier der Altersklasse 65 war die Anlage des Golfclubs Stahlberg im Lippetal. Das Greenkeeping-Team dort hatte die Grüns auf eine Rollgeschwindigkeit von 8,5 Stimpmeter getrimmt. Zusammen mit den schwierigen Fahnenpositionen bescherten die harten und pfeilschnellen Grüns den Spielern zahlreiche unangenehme Putts.

Nach den Ergebnissen im Klassischen Vierer belegten die Münsterländer mit 29 Schlägen über Par den siebten Rang. Im Einzelzählspiel am darauffolgenden Tag büßten sie zwar bei 78 Schlägen über Par einen Platz ein, konnten aber einen bemerkenswerten Achtungserfolg verbuchen. Peter Kaczor (82) und Dr. Armin Schulz (86) scorten am besten. Mit dieser Platzierung hatten die Senioren aus Westerwinkel ihr gestecktes Ziel, sich ins Mittelfeld der Abschlusstabelle einzureihen, erreicht. Für die AK 65 aus Herbern spielten neben Kaczor und Schulz noch Axel Heuser, Peter Münsterkötter, Heinrich Aistermann und Norbert Tschöpe.

Ihren Titel verteidigten die Senioren vom GLC Berlin-Wannsee. Die Entscheidung fiel im letzten Flight an den Spielbahnen 17 und 18, denn bis dahin lag Bad Ems in Front. Auf dem dritten Platz landete der NRW-Meister Krefelder GC.

Für die Golffreunde aus Herbern war die Teilnahme an der Endrunde ein beeindruckendes Erlebnis. „Es hat Spaß gemacht, dabei zu sein“, so Kapitän Heuser. Der Deutsche Golfverband habe das Ereignis perfekt organisiert. Ein Live-Scoring hatte die Ergebnisse von jeder Bahn sofort auf ein Leaderboard gebracht. So konnten auch die Vereinskollegen in Herbern das Finale online live verfolgen.