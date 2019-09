Großer Erfolg für Andrea Eling : Die 18-jährige Rettungsschwimmerin aus Herbern kehrt mit einer Gold-, einer Silber- und zwei Bronzemedaillen von den Jugend-Europameisterschaften im italienischen Riccione ins Münsterland zurück.

Bereits nach dem ersten Wettbewerb hatte Eling, die für die DLRG Schloss Holte-Stukenbrock schwimmt, den Sprung ganz oben aufs Treppchen geschafft. Wie bereits berichtet, wurde die Herbernerin mit der deutschen Jugend-Nationalmannschaft nach der so genannten „Serc-Übung“ Europameister. Damit hatte sie das erste Gold schon in der Tasche. Wie 2018: Damals war sie im irischen Limerick bereits schon einmal Europameisterin geworden – als Einzelsportlerin, in der „Beach flags“-Disziplin.

In dieser Disziplin, die nicht im Wasser, sondern am Strand ausgetragen wird, geht es darum, aus der Bauchlage heraus zu einer rund 20 Meter entfernten Reihe von Stäben zu sprinten und sich einen von ihnen zu greifen. Da es immer einen Stab weniger als Teilnehmer gibt, ähnelt „Beach flags“ der „Reise nach Jerusalem“. Im vergangenen Jahr blieb Eling als Letzte übrig – diesmal musste sich die Titelverteidigerin aus Herbernern mit dem dritten Platz zufrieden geben.

Ebenfalls Bronze holte sich die 18-Jährige in der dritten Disziplin, die sie in Riccione anging: das „Rescue Tube Race“. Bei dieser Disziplin, wieder ein Teamwettbewerb, muss ein Rettungsschwimmer, mit Gurtretter und Flossen ausgerüstet, ein das „Opfer“ mimendes Teammitglied von einer Boje zum Strand ziehen. Im knietiefen Wasser wird das „Opfer“ von zwei weiteren Mannschaftskollegen übernommen und zum Ziel getragen. Dritter Wettbewerb, dritte Medaille – Elings Zwischenbilanz konnte sich schon jetzt mehr als sehen lassen.

Und es kam noch besser. Als letzte der vier Disziplinen, bei denen die 18-Jährige startete, wartete das „Ocean­woman Taplin“ auf das Jugendnationalteam aus Deutschland. Hier musste jede der vier deutschen Schwimmerinnen eine andere Disziplin übernehmen – Brandungsschwimmen, Laufen, Rettungsbrett- und Rettungsski-Rennen. Die Herbernerin trotzte der Konkurrenz in dem kajakähnlichen Rettungsski. Ein letztes Mal musste das deutsche Nachwuchsteam noch einmal so richtig Gas geben. Der Lohn für die Mannschaft war die Silbermedaille, die die Erfolgsbilanz der 18-Jährigen bei den Jugend-Europameisterschaften am letzten Wettbewerbstag noch einmal abrundete.