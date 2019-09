Die Tabelle in der Handball-Kreisliga A 2 Münster ist im Moment noch etwas schief. Während etwa die HSG Ascheberg/Drensteinfurt schon zwei Partien absolviert hat (ein Sieg und eine Niederlage), hat der SC Nordwalde erst einmal gespielt – und die Zweite von Sparta Münster mit 35:26 besiegt. Am Samstag um 19 Uhr empfängt die HSG den SCN – Anwurf ist um 19 Uhr in der Drensteinfurter Dreingauhalle.

Aschebergs Trainer Volker Hollenberg weiß über die Gäste gut Bescheid, obwohl Nordwalde in der vergangenen Saison noch in der damaligen Euregio gespielt hat. „Der SC Nordwalde ist auswärts nicht so stark wie in eigener Halle und hat sich nach einem größeren Umbruch in den vergangenen Jahren wieder gefangen.“

Hollenbergs eigene Truppe muss am Samstag ohne Linkshänder im Rückraum antreten. Hauptscorer Matthias Lohmann ist privat verhindert, dazu ist Jan Schemmelmann noch verletzt. „Da müssen wir uns in der Offensive etwas einfallen lassen“, so der Coach. „Vor allem müssen wir über Torwart und Abwehr versuchen, Sicherheit ins Spiel zu bekommen. Denn Nordwalde ist auch auswärts sehr angriffsstark.“ Die Zuschauer seien gewarnt: „Es kann sein, dass es kein schönes Spiel wird. Aber das ist mir wurscht – Hauptsache, wir behalten die Punkte zu Hause.“