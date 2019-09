Am Sonntag um 12.15 Uhr treffen mit Tabellenschlusslicht BW Aasee 2 und dem Drittletzten Davaria Davensberg zwei Kellerkinder aufeinander. Die Gastgeber haben in den bisherigen sechs Spielen noch keinen einzigen Punkt geholt, die Blau-Weißen in den vergangenen vier Partien nur einen. Was vor allem mit der Personalsituation in der Davert zusammenhängt: Viele Spieler waren in den vergangenen Wochen verletzt oder gesperrt. Doch die Situation beginnt sich langsam wieder zu entspannen: Spielertrainer Masen Mahmoud und Jerome Willocks dürfen am Sonntag wieder auflaufen, der bislang verletzte Mohamed Morsel ist zumindest wieder ins Training eingestiegen.