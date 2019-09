„Das war nichts“, meinte Spielertrainer Masen Mahmoud nach der bitteren 2:6 (1:3)-Niederlage bei BW Aasee 2. Ausgerechnet: Mit der Rückkehr von Mahmoud, Jerome Willocks, Mohamed Morsel und Ercan Erkan waren die bisher personalgeplagten Davaren zum ersten Mal in dieser Saison nahezu komplett und dazu noch beim bisher punktlosen Tabellenschlusslicht aufgelaufen. Aber eben das war die Krux: „Wir waren fahrlässig. Einige von uns dachten vor dem Spiel wohl, das liefe von alleine“, so Mahmoud.

Das war ein Fehler. Die erste Hälfte verschliefen die Gäste fast komplett. Dazu kamen individuelle Fahler, die den Blau-Weißen einen frühen 0:3-Rückstand einbrachten. Erster Lichtblick war dann der Anschlusstreffer von Rückkehrer Willocks kurz nach dem dritten Gegentreffer.

Mit Selbstbewusstsein kamen die Davaren nach der Pause zurück aufs Spielfeld. „Wir wussten, dass wir die Partie noch drehen konnten“, sollte Spielertrainer Mahmoud später sagen. Entsprechend gaben die Davaren Gas und waren nun endlich im Spiel angekommen. Als Mahmoud Mahmoud zum 2:3 aus Gästesicht traf, schien auch der Ausgleich nur noch eine Frage der Zeit zu sein.

Doch dann schlug das Verletzungspech wieder zu. Zuerst musste Kapitän Jahja Raed runter, für ihn kam Lukas Bruck. Damit hatten die Gäste ihr Wechselkontingent aber bereits erschöpft. Als der schon angeschlagen in die Partie gegangene Dennis Kreuzberg kurz darauf ebenfalls passen musste, waren die Blau-Weißen in Unterzahl – und ein Punktgewinn oder gar ein Sieg am Aasee in weite Ferne gerückt, Dafür kassierten die Davaren noch drei Treffer in den letzten zehn Minuten.

„Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit verloren“, resümierte Spielertrainer Mahmoud. „Aber wir müssen jetzt wieder nach vorne schauen.“

Davaria: Stilling – Erkan, Atalan, Mah. Mahmoud, Menze (46. M. Morsel) – J. Raed (77. Bruck), Mas. Mahmoud, J. Morsel (61. M. ­Raed), U. Nicosia, Kreuzberg – Willocks. Tore: 1:0 Hollersbach (11.), 2:0 Gerber (16.), 3:0 Steffen (33.), 3:1 Willocks (35.), 3:2 Mah. Mahmoud (66.), 4:2 Bienstein (81.), 5:2 Ehmann (86.), 6:2 Bienstein (88.). Beste Spieler: keine.