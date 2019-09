Herbern-Trainer Daniel Heitmann sah zwei unterschiedliche Halbzeiten. Eine gute zweite Hälfte sollte in einem turbulenten Spiel jedoch nicht zum Sieg reichen. Mit 3:4 (1:3) verlor Herbern 2 sein Heimspiel gegen den SC Nienberge.

Schon nach wenigen Sekunden lag der SVH hinten. Nach einem Einwurf kam der Ball in den Herberner Strafraum, wo Gästestürmer Jonas Ferking den Ball zur frühen Führung ins Tor köpfen konnte. „Das war erstmal ein Schock für uns, von dem wir uns dann auch nicht so schnell wiederholt haben“, musste sich Heitmann eingestehen.

Die Gäste hingegen spielten auch in der Folge mutig auf und hatten gleich mehrere Hochkaräter. So kam, was kommen musste und Jonas Ferking erzielte das 2:0 für die Nienberger. Fünf Minuten später erzielte Simon Schwert den 2:1-Anschlusstreffer. Er war Nutznießer einer Flanke, die der SC nicht richtig klären konnte. Doch nur zwei Minuten später stellte Gästestürmer Marcel Schiemann den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. Nach einer Flanke von links musste er am zweiten Pfosten nur noch den Fuß hinhalten.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Herberner besser in die Partie. Jannik Närdemann erzielte nach einer schönen Kombination en erneuten Anschlusstreffer. Doch wieder nur zwei Minuten danach gelang Adam Oedraogo das glückliche 2:4 für seine Nienberger. Das anschließende Powerplay der Herberner führte lediglich zum 3:4 in der 73. Minute durch Schwert. „Das frühe Gegentor und die darauffolgende erste Halbzeit war heute leider der Knackpunkt“, erklärte Heitmann, der nur mit der zweiten Hälfte zufrieden war.

SVH: Zurloh – Mangold, Hülk, Bergmann, Eickholt – Krysiak (46. Overs), Närdemann (73. Kortendick), Drews, Schulte (61. Höring), Schwert – Brinkmann . Tore: 0:1/0:2 Frerking (1./35.), 1:2 Schwert (39.), 1:3 Schmiemann (41.), 2:3 Närdemann (48.), 2:4 Ouedraogo (49.), 3:4 Schwert (73). Beste Spieler: Schwert, Schulte