Mit 2:1 (1:1) haben die Landesliga-Frauen des SV Herbern am Sonntag bei SuS Scheidingen gewonnen. Sie haben damit die deutliche Pleite gegen Gremmendorf (1:5) aus der Vorwoche abgeschüttelt und drei wichtige Auswärtszähler eingefahren. Bei schwierigen äußeren Bedingungen auf dem windanfälligen Kunstrasenplatz gingen die Herberner Frauen zunächst in Führung. Nach einer Ecke von Celine Lutter legte Laura Brockmeier am kurzen Pfosten auf Michaela Meßmaker ab, die aus zwölf Metern zielgenau ins Eck traf. Der Ausgleich nach rund einer halben Stunde war selbst verschuldet – es war ein Eigentor von Keeperin Janine Dartmann . „Wir haben in der ersten Halbzeit nicht gut gespielt“, stellte SVH-Trainer Frank Große-Budde später fest. Nach Pause gelang dem SVH die erneute Führung. Brockmeier schnappte sich im Mittelfeld den Ball, zog in den Sechzehner und legte auf Julia Rummler ab. Die scheiterte mit ihrem Abschluss an Scheidingens Torfrau Lea Schröder, doch Brockmeier verwertete den Abpraller zum 2:1. Fünf Minuten später bot sich Scheidingen die große Chance zum Ausgleich, doch der Ball landete in den Armen von Dartmann. „Wir hatten danach noch einige gute Konterchancen, aber wir haben sie nicht clever genug ausgespielt“, so Große-Budde.

SVH: Dartmann – Krzyzosiak, M. Urban (59. L. Urban), Brockmeier, S. Große-Budde, Lutter (85. J. Große-Budde), Blesenkemper, Rummler, M. Kruckenbaum, Meßmaker (79. Jaspert), Vorlop.