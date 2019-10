Das war deutlich. Mit 0:6 (0:3) hat die U 23 des SV Herbern bei Ligaprimus SV Bösensell verloren. Trotzdem machte SVH-Coach Daniel Heitmann seiner Elf keinen Vorwurf: „Es war ja nicht so, dass es meiner Mannschaft am nötigen Willen gefehlt hätte. Man muss einfach anerkennen, dass Bösensell enorm viel Qualität hat und für uns kein Gradmesser sein kann. Hinzu kam, dass wir krankheits- und verletzungsbedingt gerade in der Defensive kurzfristig mehrere Positionswechsel vornehmen mussten. Was der Gegner mit seiner Klasse gnadenlos bestraft hat.“

Vor allem die Längenvorteile im Angriff spielte der Klassenbeste ein ums andere Mal aus. Sowohl Nils Schulze Spüntrup (6.) als auch Till Leifken (33.) waren, jeweils nach einer Ecke, per Kopf zur Stelle. Kurz vor dem 3:0 hatte Florian Bussmann ein sehenswertes Solo erfolgreich abgeschlossen (26.). Spätestens mit Schulze Spüntrups Treffer zum 4:0 kurz nach der Pause war die Partie entschieden, Bussmann zum Zweiten (80.) und Overhoff (86.) machten das halbe Dutzend voll.

SVH 2: S. Adamek – J. Dubicki, Eickholt, Nienhaus, Mangold – Overs, Gröne – Kortendick, Krysiak, Schwert – Brinkmann. Tore: 1:0/4:0 Schulze Spüntrup (6./48.), 2:0/5:0 (26./80.) Bußmann, 3:0 T. Leifken, 6:0 Overhoff (86.). Beste Spieler: S. Adamek, Mangold.